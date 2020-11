Se entregó hombre que posó con el “10”

Un supuesto hijo pide exhumar el cuerpo de Diego

Diego Antonio Molina, uno de los empleados de la funeraria que se fotografió con el cadáver de Diego Maradona se entregó en una comisaría en una investigación policial iniciada tanto por apoderados legales del difunto como por la exesposa y las hijas del exastro.

El empleado se presentó, en una investigación de oficio que inició la Fiscalía por presunta profanación de un cadáver y la violación de derechos personalísimos, ambos delitos contravencionales, por lo que los tres involucrados no pueden quedar detenidos.

En tanto, Claudio Fernández, otro de los involucrados en esta acción, se expresó en declaraciones a Radio 10 y ofreció disculpas: “Estábamos acomodando antes de llevarlo y mi hijo, levante el pulgar y se sacó la foto”.

La causa investiga la publicación de fotografías por parte de empleados con el cuerpo de Maradona, unas imágenes que fueron tomadas antes de que el cuerpo de Maradona saliera hacia la Casa Rosada.

Quiere prueba de ADN

La muerte de Diego Armando Maradona se ve envuelta en otra polémica, un joven argentino asegura ser hijo del Campeón del Mundo en México 1986 y ha pedido a las autoridades exhumar el cuerpo de Diego para realizar la prueba de ADN.

Con tan sólo 13 años de edad, Santiago Lara y su familia retomaron un juicio que había comenzado su madre, quien murió cuando él tenía 3 años de edad, en el que aseguran que Diego Armando Maradona es su padre.

Santiago supo de esto hasta que cumplió 13 años en 2014 cuando Marcelo Lara, quien lo cuidó desde pequeño le contó que su madre Natalia Garat tras enterarse del cáncer de pulmón que estaba acabando con su vida, le confesó que Santiago no era su hijo, sino del futbolista argentino al cual conoció en un encuentro casual mientras ella tenía una carrera de modelo.

Los Lara presentaron una denuncia y pidieron seguir con el proceso legal que inició Natalia antes de su muerte. El joven no lo consiguió y su búsqueda por el ADN no se realizó, Diego Armando Maradona no lo reconoció.

Ahora, con la muerte de Diego, Santiago presentó un escrito frente a la Justicia solicitando que se designe a un perito para exhumar el cuerpo y realizar un examen de ADN.—EFE Y EL UNIVERSAL