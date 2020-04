Se escapa un mejor sueldo

“Barby” Juárez espera la pelea ante Jackie Nava

Aunque ganará más dinero que en otras peleas, la boxeadora mexicana Mariana “Barby” Juárez aseguró que la pelea con Jackie Nava era la oportunidad para lograr un gran sueldo, algo que no ocurrirá.

En espera de que mejore la situación del Covid-19 en México y puedan concretar la fecha para su pelea, Mariana entrena para estar lista cuando sea requerida, consciente de que la paga será mejor que en otras ocasiones, aunque no lo esperado.

“Sí vamos a ganar más que en otras peleas, para mí todas son importantes, pero igual no el sueldo que hubiéramos querido tanto ella como yo, pero es lo que hay y es más ahorita lo que uno desea hacer y tengo ganas de hacer es esa pelea más que el sueldo, era la oportunidad de un gran sueldo que no se va a poder dar”, dijo.

En plática con los medios especializados en el “Martes de café” virtual, la campeona de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) también fue cuestionada sobre si estaría dispuesta a medirse con Jackie a puerta cerrada, y respondió que no, ella quiere a los aficionados en un inmueble.

“Esta pelea es para que el público la disfrute, esperemos que pase esto rápido para lograr una fecha y hacerla este año, yo quiero al público ahí”, añadió la campeona, quien espera que así como en otros países ya comienzan a superar la crisis, en México no tarde.

Añadió que necesitaría al menos seis semanas de preparación para enfrentar a la “Princesa azteca”, pues una pelea de ese calibre amerita que ambas lleguen lo mejor preparadas posible, algo imposible de realizar al momento por la crisis del coronavirus.

“Tenemos que platicar Jackie y yo, mínimo necesito seis semanas para estar lista y al 100, ahorita no estamos haciendo una preparación al 100, hay que preguntarle a ella cómo se siente y ver para ella cuántas semanas son necesarias y llegar a un acuerdo las dos, también para la fecha”.

Finalmente, comentó que ella solo quiere pelear por el cetro Diamante que el CMB pondrá en juego, con lo cual descartaría exponer su título de las 118 libras, pues comentó que la tijuanense sufrió para dar el peso en su última pelea y que no quiere pretextos.

“Cuando (Jackie) peleó con la ‘Tigresa’ (Marcela Acuña) no dio el peso, quiero a la mejor Jackie, no quiero pretextos o que (la pelea) sea en peso pactado, me interesa el Diamante y después el supergallo, eso es lo que quiero”, dijo Mariana, quien reconoció la calidad de su rival y auguró una guerra, pero segura de ganar.— Notimex