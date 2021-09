Se esperan movimientos importantes en los Leones de Yucatán

Hagamos de cuenta como que no pasó lo que tan drásticamente pasó. Al voltear la hoja, quedará para el anecdotario que los Leones perdieron su segunda visita seguida a la Serie del Rey.

Detrás, dejan una estela larguísima de puntos positivos. Las fieras son el mejor equipo de la Zona Sur de 2015 para estos días, en que son administrados por Erick y Juan José Arellano.

Lo que no se puede ignorar (no se debe, mejor dicho) es que, como en 2019, cuando cayeron ante los Acereros de Monclova, necesitan ese algo que hace a los campeones distintos a los demás equipos.

Yoanner Negrín le llama las “Tres C” (usted ya sabe cuáles son). Igual el “Asere” bautiza esa etapa como la que hace que “los niños se vuelvan adultos”.

Cuando los Leones perdieron en 2019, se volteó a ver el timón de mando y se mantuvo en la posición a Gerónimo Gil, a todas luces un mánager que se casó con una idea de la que nadie lo sacó. No hizo cambios que se consideraban vitales y los melenudos se ahogaron en la orilla. ¿Voltearán a ver los Leones ese fundamental aspecto, como es la actitud del mánager? ¿Debe regresar Luis David Matos?

Aunque está todavía caliente el ambiente como para hacer anuncios o realizar despidos, es una asignatura muy importante que los hermanos Arellano deben tener en cuenta. Nada más con regresarnos días atrás con Gerardo Benavides Pape y sus Acereros, el gran fracaso de la Zona Norte. El mismo día en que fueron eliminados despidió a su mánager y couches y anunció varias bajas.

¿Qué necesitarán los Leones para llegar a la ansiada cima de la Liga Mexicana?

He leído una gran cantidad de mensajes y post publicados en redes sociales. Todos son aceptables, desde los puntos de vista de quienes los escriben.

Tomo uno, enviado por Hernán Evia Góngora, un aficionado estudioso de este deporte: “Falló el mánager; no arriesgó nada y respetó malamente la jerarquía del ‘Pepón’ y de Negrín. Lo de Chávez, inexplicable, y lo de Marco Jaime y el gemelo (Alan López) puras corazonadas. No debe regresar; los mánagers deben ser mexicanos, puesto que conocen la idiosincrasia del pelotero mexicano. Una gran decepción. Y un problema de David Cortés: se llenó de pitchers que prácticamente no se utilizaron y no trajo a los bateadores que todos esperábamos”.

En un párrafo resume el señor Evia mucho de lo que ocurrió en esa temporada 2021 que fue de altibajos, pero que, en el zenit de los playoffs, fue visto por propios y extraños, como la mejor versión de entre todos en la LMB.

El mánager Matos podría volver. Pero en el equipo se requieren varios movimientos visibles.

El vital señalamiento de los pitchers que llegaron como si fuese una casa de beneficencia y no un club peleando por el campeonato (Lennix Osuna, Edwin Quirarte, Manny Parra, por citar a algunos). Sin nivel para competir en este equipo, en el que, con Matos ya fortaleciendo a las fieras en el final, usó hoy y mañana a los mismos: Dalton Rodríguez, Manuel Chávez, Rafael Ordaz, David Gutiérrez, Enrique Burgos y Josh Lueke.

Se ha criticado la aportación pobre de Art Charles, suplido por Humberto Sosa en la postemporada, con más enjundia que números. Entonces, la necesidad llega imperante: un primera base que pueda batear, especialmente en este parque, que acompañe a “Pepón” Juárez y Alex Liddi, como referentes de poder en el line up.

El equipo melenudo tiene una sólida base mexicana. Los jardines con Norberto Obeso, de gran repunte en su primer año; José Juan Aguilar, manteniéndose, pero sin llegar algo (puede despuntar si mejora su técnica de bateo) y Yadir Drake, que tuvo gran año, pero al final se pasó buscando la barda. Liddi puede volver en tercera y entre segunda y el campo corto con Wálter Ibarra y Jorge Flores se puede confiar una temporada más, o tratar de obtener algo a cambio de ellos.

En la rotación, la salida de Logan Ondrusek mermó un poco. La presencia de Jake Thompson dio cierta potencia, igual que Radhamés Liz. ¿Debe volver Negrín? Aunque no tuvo números como en otros años, en realidad el cubano se fue varias veces sin decisión por falta de apoyo. Muchos lanzadores se anunciaron y no jugaron (Andy Otero, por ejemplo, que iba a subir a Grandes Ligas; Ondrusek, que iba a llegar al primer equipo de los Gigantes de San Francisco). Habrá que encontrar en el mercado uno o dos abridores nacionales, y tal vez Burgos pueda ser el cerrador, y Gutiérrez el que prepare.

El equipo lució sólido, pero siempre con los mismos. No hubo variedad porque, al menos en los playoffs, el club ganó y convenció. Cuando tuvieron que entrar los que estaban en la banca, estaban fuera de forma.

Ha sido criticado también el cuerpo de couches, especialmente el de bateo. En la ofensiva, muchos batazos para dobleplay, pocos toques bien ejecutados.

El descanso camino al año 2022 será larguísimo y triste, con muchas interrogantes en la cueva melenuda.— Gaspar Silveira