Se estrena con cuadrangular

Altuve y Bregman encaminan a los Medias Rojas: 8-3

Luke Williams le dio el triunfo a Filadelfia con su primer cuadrangular en Grandes Ligas al disparar un tablazo de dos anotaciones con dos outs en el noveno episodio para encaminar a los Filis a un triunfo de 2-1 sobre los Bravos de Atlanta.

Los Filis pegaron apenas cuatro hits y fueron puestos de out 15 veces en fila hasta que Andrew McCutchen negoció base por bolas ante Will Smith (1-5) con un out en el noveno episodio. El bateador emergente Brad Miller conectó un elevado a segunda base antes de que Williams, quien fue promovido de Triple-A Lehigh Valley el martes para su debut en la MLB.

JOSÉ ALTUVE y Alex Bregman sacudieron cuadrangulares para ayudar a que Jake Odorizzi obtuviera su primera victoria desde 2019, y los Astros de Houston derrotaron 8-3 a los Medias Rojas de Boston.

Houston llegó a tres victorias en fila y buscará barrer la serie en el encuentro de hoy.

Odorizzi (1-3) admitió tres anotaciones y tres imparables en cinco innings, en los que ponchó a seis para su primer triunfo desde el 24 de septiembre de 2019, cuando estaba con Minnesota.

KEVIN PILLAR y Billy McKinney dispararon dos jonrones cada uno y los Mets de Nueva York derrotaron contundentemente a Matt Harvey por segunda ocasión en la campaña al aplastar 14-1 a los Orioles de Baltimore.

Harvey, quien ayudó a los Mets a ganar el título de la Nacional en 2015, se ha enfrentado a Nueva York dos veces este año, en su apertura previa, su exequipo ganó.

página 3