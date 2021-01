Se exige más a futbolistas que a políticos: J.J. Macías

El juvenil chiva se molesta por tema de indisciplinas

Tras los casos de Jonathan “Cabecita” Rodríguez y Alan Mozo, que fueron captados en reuniones sin las medidas sanitarias correspondientes ante el Coronavirus, José Juan Macías salió en defensa de sus compañeros de profesión, asegurando que no se les exige en redes y medios lo mismo a otras figuras públicas en nuestro país, particularmente a los políticos.

“Los futbolistas somos figuras públicas y por ende debemos dar el ejemplo, pero si quisiera platicarles que del otro lado de la moneda hay una satanización a nosotros como futbolistas por hacer cosas que la gran mayoría de los seres humanos hacen. Tenemos una vida privada y más bien no creo que esté bien exigirle más a los futbolistas que a los propios gobernantes”, aseguró el delantero de Chivas en entrevista con Marca Claro.

El atacante del Rebaño Sagrado pidió igualdad en los juicios a las figuras públicas en nuestro país.

“A final de cuentas hay que ser profesionales y por mi parte siempre trataré de dar un ejemplo positivo sobre todo para la juventud, pero si también estar claros que a nosotros nos quieren hacer todo extremadamente exagerado y sabemos nuestra responsabilidad, pero debe ser justo e igual para todos no nada más para nosotros como futbolistas”, sentenció.

Momento de enseñar

Andrés Lillini, técnico de los Pumas, se expresó acerca de la indisciplina de Mozo y comentó que no es momento de juzgar, sino enseñar.

“En lo de Alan, pues no me siento traicionado. Es un ser humano y se equivocó en un momento donde no se debe de equivocar. Es un momento de enseñar, de educar, de que él recapacite, igual todos, para que vuelva a estar dentro de lo que estaba haciendo”, comentó el “Profe”.

El entrenador le mostró su apoyo: “Hay que hacerle saber, de parte nuestra, que somos parte de todos los procesos. Son situaciones difíciles donde involucra no sólo a él, sino a mucha gente. Le vamos a enseñar que esas cosas no se pueden hacer ahora”.— EL UNIVERSAL