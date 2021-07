Adriano, el exfutbolista brasileño dedicó unas palabras a la gimnasta olímpica Simone Biles, quien fue criticada por abandonar una de las competencias en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y a quien le dio su total respaldo.

“Simone, sé exactamente lo que estás pasando y no dejes que la gente te crucifique. ¡Sé feliz y cuida tu cabeza!”, escribió ‘El Emperador’ junto a una fotografía suya y otras dos de la superestrella norteamericana de la gimnasia.

Simone Biles… sei exatamente o que está passando e não deixe as pessoas te crucificarem. Seja feliz e cuide da cabeça! Passei por isso e até hj sou questionado. Que Deus perdoe essas pessoas ruins pic.twitter.com/ce2SUl4olr

“ Pasé por esto y hasta hoy me interrogan. Que Dios perdone a estas malas personas ”, agregó el brasileño en su cuenta de Instagram, dejando claro que también sufrió en busca del éxito deportivo.

Simone Biles se une a la lista de atletas con depresión. La gimnasta estadounidense decidió no participar en las competencias de este jueves 29 de julio por lo que su intervención en los Olímpicos de Tokio queda en interrogantes.

“Tras una evaluación médica, Simone Biles se retiró de la final del concurso general para concentrarse en su salud mental”, señaló en Twitter la federación estadounidense sobre la prueba que se celebra este jueves.

La gimnasta está además clasificada para las cuatro finales de aparatos.

Hace unos días la originaria de Ohio abandonó brevemente la sala, antes de regresar con estatus de reemplazante para seguir el final de la competición, en la que Rusia, bajo bandera neutral por la suspensión que pesa sobre el país por los escándalos de dopaje del pasado, ganó por delante de Estados Unidos (Plata) y Gran Bretaña (Bronce).

Pese a esto aún puede participar en las cuatro finales de aparatos (salto, suelo, potro y barras asimétricas) que se realizarán del 1 al 3 de agosto.

La muerte de su padre, el principio del fin.

Cuando mejor estaba el goleador, el fallecimiento de su papá le sacudió la vida por completo, entró en profunda depresión y el fútbol paso a ser algo poco importante para él.

"Después de ese día, mi amor por el fútbol nunca volvió a ser el mismo. Me deprimí mucho, hombre. Empecé a beber mucho. Realmente no quería entrenar. Sólo quería ir a casa. A pesar de que marqué muchos goles en la Serie A durante esos pocos años, y aunque la afición realmente me amaba, mi alegría se había ido".