MÉXICO.— Un video de un partido de fútbol de nueva cuenta vuelve a demostrar el humanismo que existe en los seres humanos.

En esta ocasión, el clip que se ha vuelto viral muestra como una jugadora musulmana pierde su hiyab y sus rivales dejan el juego para ayudarla a que de nueva cuenta se la coloque.

JUST BEAUTIFUL.



Opponents huddle up around a Hijabi footballer in order to protect her from showing her hair. pic.twitter.com/O5aC84AhmN