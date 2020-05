Se perderá mucho sin ascenso: “Profe” Cruz

A José Guadalupe no le convence la Liga de Desarrollo

La desaparición del Ascenso MX y el surgimiento de una Liga de Desarrollo está lejos de convencer al técnico José Guadalupe Cruz, quien consideró que el crecimiento será nulo sin que exista competencia.

“El crecimiento y el desarrollo de un atleta y un profesional, tiene que ir de la mano de la competencia y no existiendo ésta no veo cómo debe haber mayor crecimiento, mayor desarrollo, no existirá”, subrayó.

El estratega comentó que eliminar el ascenso y el descenso por los próximos seis años se puede generar un conformismo que no va a ofrecer ningún impacto positivo. "Al no haber ese sube y baja del Ascenso a la Primera División, sí te tiene que afectar”.

Declaró a un portal deportivo que a todos les conviene más tener un proyecto donde haya mucha competencia y sea importante ganar, lo mismo que perder.

“Sí hay objetivos como el ascender o descender, eso mueve emocionalmente a jugadores, cuerpo técnico, directivos e instituciones; también a aficiones”, dijo.

El “Chima”, apto

El entrenador mexicano Marco Antonio Ruiz expresó su intensión de dirigir en la Liga MX, luego de cumplir con varios años dirigiendo en el Ascenso MX, además de varios procesos con selecciones menores.

“Yo me siento listo, son ya 10 años en los que he acumulado experiencias en Primera División, acabo de tener la fortuna de ser subcampeón del mundo en sub 17. Yo sé que tarde o temprano la oportunidad me va a llegar y me siento listo y preparado para poder aprovecharlo”, aseguró.

Por otra parte, elogió la trayectoria como técnico del actual timonel de Tigres de la UANL, Ricardo Ferretti, a quien calificó como el entrenador más efectivo de los últimos años en el fútbol mexicano, además de un ejemplo de carrera que quisiera emular.

“Yo creo que no hay técnico más efectivo que el Tuca, los números así lo reflejan a lo largo de toda su carrera; siempre fue así, porque gana muchos puntos. Podrá gustar o no la forma de jugar”, agregó.— NOTIMEX