Se pospone partido en la Liga inglesa por casos de Covid

NEWCASTLE, Inglaterra (AP).- El partido de Newcastle como visitante ante Aston Villa por la Liga Premier el próximo viernes se pospuso debido a un brote de casos de coronavirus en el club del noreste inglés.

Se trata de la primera vez esta temporada que un partido en la máxima división del fútbol inglés no se puede disputar por contagios de Covid-19.

Newcastle informó que se registró un "significativo aumento" de casos en sus instalaciones.

❌ #NUFC's fixture at Aston Villa on Friday has been postponed following a significant increase in Covid-19 cases at the Magpies’ Training Centre.



A new date and time for the game will be confirmed in due course.