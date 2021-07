Se reporta enferma para ir a la Eurocopa; la despiden tras verla en la TV

La fan de Inglaterra mintió en el trabajo para poder ir a ver el partido de Inglaterra vs Dinamarca, pero no imaginó que saldría en la tele y eso provocaría su despido.

La pasión por el deporte en ocasiones provoca que sus aficionados hagan toda clase de locura, tal es el caso de una mujer fanática de la selección de Inglaterra que se reportó enferma para poder faltar al trabajo y así poder acudir al partido entre Inglaterra y Dinamarca y apoyar a su equipo en la semifinal de la Eurocopa.

Pero curiosamente, su jugada le salió mal, ya que la mujer salió en la televisión mientras la cámaras captaba la emoción de la afición. Su mentira le costó el trabajo.

FIRED for cheering on England: Fan who pulled a sickie to go to Wembley is spotted on TV by her boss as she celebrated goal

via https://t.co/akr5XXeRoU #jealousboss #nina #unfairdismissal https://t.co/i7px04ECRS — Shuiiz (@shuiizie) July 9, 2021

La ven disfrutando el partido en el estadio de Wembley

Nina Farooqui, una mujer de 37 años y amante del futbol se ha convertido en noticia viral luego de que fuera despedida porque su jefe la vio en la televisión disfrutando de la semifinal de Eurocopa 2020. La aficionada se había reportado enferma para poder faltar.

La mujer, quien festejó con euforia el gol de Harry Kane que significó la victoria del cuadro inglés, captó la atención de televidentes y su jefe, quien le dio permiso de faltar al trabajo luego de que Nina le dijo que estaba enferma.

Tras volverse viral, declaró a medios británico que estaba sentada justo detrás de la portería por lo que al ver el penalti que metió Kane celebró con todas sus fuerzas la victoria de su equipo, por lo que esta acción la colocó en la mira de las cámaras de televisión.

Honestly does anything match seeing your pals celebrate an England semi-final goal at Wembley?! @beanhive @charlottexoxo pic.twitter.com/Ec7RtCZzK8 — Jess Keating (@JessicaLKeating) July 7, 2021

No obstante, al día siguiente Nina recibió una llamada de su jefe, quien le informó que estaba despedida por haber faltado al trabajo para ir a un partido de fútbol. La mujer señaló que no planeaba ir al juego pero su amiga había conseguido boletos de último minuto.

"Son emociones encontradas; 'hemos llegado a la final, pero también he perdido mi trabajo […] Mi amiga ganó el boleto en su trabajo y sabía que haría cualquier cosa para llegar al juego, no había forma de que lo rechazara", aclaró la aficionada de la selección inglesa.

This woman who called in sick to watch England’s semi-final win at Wembley on Wednesday was sacked after her boss spotted her celebrating on TV



Nightmare! 😭🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Wcy5UMX54b — FootballFunnys (@FootballFunnnys) July 9, 2021

Nina Farooqui señaló que le asombro descubrir que se hizo viral, pues fue hasta el final del partido que revisó su teléfono y se dio cuenta de que salió en la Tv y también su imagen circulaba en redes sociales.

"Mi rostro estaba en todas las pantallas de televisión del mundo. Amigos de Australia y Estados Unidos me decían que me habían visto", puntualizó la joven apuntando a que obviamente su jefe también la descubrió.