Se sincera Torrado

El famoso “Pacto de caballeros” fue un lastre para él

El paso por el fútbol español del exjugador y ahora director técnico Gerardo Torrado fue duro, pero muy gratificante porque le tocó “picar piedra” tanto en la segunda como en la primera división ibérica, afirma durante una entrevista.

“Lo más duro fue después de haber ascendido a primera división con el Tenerife. A pesar de haber sido titular en 38 de los 42 partidos del campeonato, no encontré cabida en otro club. Eso significó uno de los retos más importantes que viví en mi carrera en el fútbol”, señala el excapitán del Tri.

El mediocampista, quien estuvo en el fútbol de España durante 5 temporadas, arrancó en el año 2000 en el Tenerife, donde llegó pidiendo una prueba. Tras ese ascenso, su siguiente equipo fue el Polideportivo Ejido, que le sirvió para lograr un puesto en el Sevilla.

“Fue difícil darle la vuelta a todo y buscar un equipo que confiara. También fue duro estar en el Sevilla y ver cómo me quitaban la ficha por sobrepasar el cupo de extranjeros en el equipo. Decidí no abandonar y seguir entrenándome con el resto a pesar de no jugar”, agregó el director deportivo de la Selección Mexicana durante la entrevista que concedió a un periódico español.

Una estadía en el Rácing de Santander terminó con su travesía por España.

Después, uno de los peores pasajes que recuerda Torrado en su vida deportiva fue el “Pacto de caballeros” que estuvo a punto de hacer que se retirara de las canchas.

A su regreso a México, intentó jugar, pero ese famoso pacto hizo que tuviera que esperar a que Cruz Azul pagara los derechos de formación a Pumas para repatriarlo.

La despedida de Gerardo Torrado de las canchas fue un duelo que vivió durante toda su niñez, adolescencia y juventud. Estar 20 años pegado a una pelota y vivir de ella no es tarea fácil y “me movió el tapete”.

El excementero también tuvo palabras para la situación que se está viviendo con el coronavirus: “Habrá que ver como evoluciona la situación y cómo se van recuperando las economías de esta pandemia mundial. Ver cómo será la relación de los clubes con patrocinadores, cómo seguirán los derechos televisivos y en función a eso los clubes determinarán con cuánto dinero cuentan para invertir en fichaje”.

Otros amenazados

Otros futbolistas amenazados por el famoso “Pacto de caballeros” del fútbol mexicano fueron Alan Pulido, quien a su regreso de jugar en Grecia para militar en las Chivas, el equipo de Guadalajara tuvo que negociar con Tigres.

Omar Bravo cuando regresó de jugar en el Deportivo de la Coruña y Kikín Fonseca, cuando hizo lo propio desde el Benfica portugués también protagonizaron episodios para olvidar.

Síguenos en Google Noticias