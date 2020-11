Se termina la paciencia

Los Yanquis están urgidos de ganar la Serie Mundial

El período más largo de los Yanquis sin ganar un título de Serie Mundial ha sido de 17 años. Fue de 1979 a 1995, antes de que los Mulos de Joe Torre terminaran el siglo a lo grande. Antes de eso, el bache más largo había sido de 15 años, de 1962 a 1976.

La tercera sequía más larga sin ganar una Serie Mundial está pasando ahora.

Le pregunté a quien tal vez sea el mayor seguidor de los Yanquis que conozca, si cree que los Bombarderos —quienes están acostumbrados a hacer de la Serie Mundial un destino usual— se están impacientando por su situación actual, incluso cuando su última temporada con récord negativo haya sido en 1992

“No sé si ellos lo están”, dijo. “Pero yo sí”.

Él tiene 50 años, lo que significa que los Yanquis han disputado 11 Series Mundiales a lo largo de su vida, ganando siete de ellas. Pero también sabe que han estado en (y ganado) un Clásico de Otoño en este siglo —si te guías por el calendario gregoriano.

Ahora, mientras los seguidores de los Yanquis, como mi amigo, esperan a ver qué harán los Yanquis en este receso de temporada, si harán el mismo ruido que hicieron cuando adquirieron vía cambio lo restante del contrato de 300 millones verdes de Giancarlo Stanton o firmaron a Gerrit Cole por un elevado pacto hace un año. Nueva York adquirió a Stanton luego de perder en siete juegos la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Astros en el 2017, viendo cómo su producción colectiva quedó disminuida en los últimos dos encuentros cuando anotaron una sola carrera ante el pitcheo de Houston. Obtuvieron a Cole tras ver cómo lucieron los Astros con él y Justin Verlander, mientras nuevamente los Siderales vencían nuevamente a Nueva York en la SCLA del 2019.

Tanto Stanton como Cole estaban llamados a marcar la diferencia en el Bronx, en especial Cole. Pero ya vieron lo que ocurrió en una acortada temporada. Demasiados jugadores volvieron a lesionarse y los Yanquis terminaron por detrás de las Rayas. En un momento, parecía como que no clasificarían a una postemporada extendida, antes de volver a perder de manera dramática -- esta vez en la Serie Divisional – ante las Rayas.

Eran los Dodgers que pensamos serían los rivales de los Yanquis en la Serie Mundial del 2020 y que al final terminaron ganando el Clásico de Otoño, en su tercera participación en cuatro años.

Por esa razón, los Yanquis deben ser incluso más intrigantes – e impacientes – en este receso de temporada en particular, incluso cuando los Mets, con su nuevo dueño Steve Cohen, buscan hacer ruido también.

“Nuestro objetivo es ganar campeonatos. Hemos fallado en esa misión”, dijo el propietario Hal Steinbrenner recientemente en el programa radial de Michael Kay. “¿Significa eso que nuestra temporada completa fue un fracaso? No”.

Y no lo fue. Los Yanquis tienen muchas razones para explicar por qué no han ganado, motivos que no pueden ser categorizados como excusas. Comenzando por las lesiones que han tenido tanto Stanton como Aaron Judge. Incluso cuando Stanton jugó una temporada completa, Judge se perdió 60 partidos. Este último año, los dos se combinaron para apenas 51 encuentros. Luke Voit surgió como el líder en jonrones del equipo y DJ LeMahieu se convirtió en el mejor jugador.

LeMahieu es agente libre y viene luego de ganar el título de bateo con un promedio de .364, y tendrá a varios equipos interesados, incluyendo tal vez a los Mets. Si los Yanquis pierden a LeMahieu, ¿se verán obligados a buscar un cambio por el puertorriqueño Francisco Lindor y trasladar al venezolano Gleyber Torres de vuelta a la intermedia? ¿Intentarán retener a Masahiro Tanaka? Es difícil pensar que le ofrezcan un monto elevado de dinero al derecho Trevor Bauer luego de la inversión que hicieron por Cole. Pero son los Yanquis y siempre parecen conseguir el dinero cuando lo necesitan.

Cada receso de temporada tras no ganar la Serie Mundial es importante para los Yanquis, pero ésta se siente como la más importante de todas. Hay seguidores impacientes. Muchos.—MLB