Segura peleará por su medalla

El exmarchista tiene pruebas del error en Sídney

Veinte años después Bernardo Segura meterá una protesta para recuperar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos Sídney 2000.

El exmarchista mexicano llegó a la meta de los 20 kilómetros de marcha en el primer lugar; sin embargo, su triunfo fue invalidado.

“Dije, mientras ese señor (Mario Vázquez Raña) esté al frente del Comité Olímpico (Mexicano), pues prácticamente doy por perdida mi medalla. Pasaron los años y ahora que falleció este señor me he metido a la idea que mi caso se revise porque estoy casi convencido de que lo puedo ganar porque no hay pruebas suficientes: a la hora con dos minutos y a la hora con nueve minutos revisas el vídeo y se ve perfectamente que me están amonestado, pero en la tercera tarjeta que dice 1:15 no aparezco yo, aparece Noé (Hernández) con el polaco (Robert Korzeniowski). No coincide la imagen con la tarjeta. Eso es lo que quiero exponer que hubo un error”, dijo .

“Sé que es muy difícil por el tiempo que ya pasó pero espero que más pronto que tarde ir con un abogado del deporte y me diga si es procedente meter una protesta 20 años después para recuperar esa medalla”, platicó Segura en entrevista.

El medallista de bronce en Atlanta 1996 lamentó que no se haya hecho la protesta inmensamente después de que fue descalificado.

“No se tomaron los procedimientos legales correspondientes para recuperar la medalla. Cuando hay una controversia inmediatamente tu jefe de misión tiene que meter una protesta por escrito. Pero en mi caso no hicieron nada”.

Síguenos en Google Noticias