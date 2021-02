Seiko Hashimoto podría suplir a Yoshiro Mori, tras su renuncia

TOKIO.— Yoshiro Mori renunció a la presidencia del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de los comentarios sexistas que realizó la semana pasada en los que dijo que las mujeres “hablan demasiado”.

La renuncia del exprimer ministro japonés en una reunión de la junta ejecutiva deja un caos tras de sí. Se produce a poco más de cinco meses de la fecha en la que debe arrancar la demorada cita olímpica, en plena pandemia del coronavirus.

El comité organizador no nombró de inmediato a un sucesor, algo que según su director general, Toshiro Muto, ocurrirá “lo antes posible” y será elegido por un comité de revisión.

Muto, que rehusó dar fechas concretas, apuntó que en el panel habrá paridad de género.

Muto también se negó a decir si el relevo de Mori será una mujer.

La desigualdad de género en Japón es precisamente el asunto que se planteó con los polémicos comentarios de Mori la semana pasada. En el país apenas hay mujeres en puestos directivos y en las altas esferas políticas.

La principal candidata es Seiko Hashimoto, que funge como ministra para los Juegos y que ganó una medalla de bronce en patinaje de velocidad en los Juegos de Albertville de 1992. Cumple todos los requisitos: mujer, con pasado olímpico y próxima al comité organizador.

