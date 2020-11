Seis décadas de una leyenda

Fernando Valenzuela, hombre feliz y querido por la afición

El domingo pasado, 1 de noviembre, Fernando Valenzuela cumplió 60 años de edad. No se trató del onomástico de una persona común y corriente.

Recordamos una foto tomada hace poco en una reunión en que aparecieron juntos los que podrían ser los tres deportistas más grandes de la historia: Hugo Sánchez, Julio César Chávez y Fernando Valenzuela. Los presentes en aquella reunión catalogaron la imagen como la tercia de deportistas más importantes de la historia de México. Antes o después de ellos, difícilmente pueda haber personalidades de tan alto pedestal.

Fernando, le contó a Héctor Linares para “Excelsior”, sentirse un afortunado de estar vivo y poder contarlo. El hombre de la leyenda del béisbol mexicano y mundial puede serlo sin ningún remordimiento: estrella de estrellas. Al llegar a seis décadas de vida, Fernando se sincera sobre muchas cosas de su larga, brillante y memorable carrera deportiva.

Una, por sobre todas las cosas, es el hecho de no ser elegido nunca para el Salón de la Fama. Y, aunque a cualquiera le quitaría el sueño ser merecedor de un nicho y no tenerlo, a Fernando Valenzuela Anguamea, simplemente no. ¿La razón? El afecto de la gente hacia él.

En una declaración que hizo a Linares, Fernando dice: “Es algo grande, porque después de tantos años y que sigan recordando mi nombre y los juegos de los 80… Es muy bonito que se siga recordando eso. A mí siempre me han preguntado qué pienso de estar o no en el Salón de la Fama de Cooperstown. Mientras la gente tenga un recuerdo bonito mío y haya cariño, creo que eso es más que el Salón de la Fama”.

Y de allá, puede partir todo lo que gira en torno a Fernando Valenzuela.

Su historia, en la que mucho tiene que ver nuestro Yucatán, tiene pasajes que van más allá de la simple vida de un deportista. Como Hugo, como Chávez, en su momento llevaron muy alto el pendón mexicano. Fernando, además, no fue solamente el atleta que hizo eco en su disciplina.

Al béisbol lo salvó cuando era un quebranto por la huelga de peloteros de 1981. El fenómeno llamado Fernando Valenzuela fue por encima de un deportista. Por eso hoy es una leyenda.

La historia comenzó a escribirla años antes en su tierra natal, como jardinero y buen bateador. Lo firmaron los Pericos de Puebla y lo cambiaron a los Leones de Yucatán, con los que fue Novato del Año en 1979, y de allá, la firma con los Dodgers de Los Ángeles.

Una foto tomada por Isidro Ávila Villacís en el parque Carta Clara lo deja ver con cabello largo, delgado y mirada de fiera vistiendo el uniforme número 13, el de gala, el más recordado de los Leones: blanco con rayas verdes, entre el fondo oscuro de una noche en el “Julio Molina”. La imagen le ha dado la vuelta al mundo. Cada que se habla de la leyenda de Valenzuela esa foto del Diario surge del archivo donde la guardan muchos.

Aquí conoció a su compañera de vida. Aquí anduvo cuando no era nadie. Se recuerdan sus visitas al mítico Café Louvre por un sándwich club o un caldo helado (cerveza servida en taza, como café, fuera de horario de venta). Y aquí sigue teniendo las principales referencias de su vida. Su familia es yucateca y se le quiere aquí como en pocos lugares.

Encontramos las fotos de su boda con Linda Margarita Burgos Metri en una reunión que atrajo a centenares de personas y, como era la sensación, en 1982, decenas de medios de comunicación llegaron para atestiguar el momento. Y luego de cada año que llegaba con sus hijos. Fotos en blanco y negro.

Valenzuela, como hemos contado muchas veces, subió meteóricamente. De aquel final de la temporada de 1980, cuando Tom Lasorda lo utilizó para dos aperturas dejando altas notas, y luego, la sustitución que tomó cuando se lesionó el estelar Jerry Reuss en la noche inaugural. Y de allá, victoria tras victoria, actuaciones heroicas y el nacimiento de la Fernandomanía, que hizo que todo el mundo volteara a ver a un béisbol al borde del caos por el paro laboral.

“El Toro” ganó el premio al Novato del Año y también agregó a sus vitrinas, entonces vacías y hoy repletas, el Cy Young y el anillo de Serie Mundial. Fue también el rey del ponche y de blanqueadas. ¡Cosa única!

Todos querían ser Valenzuela. Todos querían portar el número 34. Imposible olvidar sus movimientos, mirando al cielo antes de ir a la goma, como pidiendo a Dios gloria en cada lanzamiento. El tirabuzón (screwball, aprendido con Roberto “Bob” Castillo) fue su pitcheada favorita.

El beisbolista mexicano más famoso de todos los tiempos jugó en Grandes Ligas de 1980 a 1997, defendiendo seis franelas en total (Dodgers, Serafines, Orioles, Filis, Padres y Cardenales), también jugó en la Serie del Caribe con México y fue couch de la selección tricolor en el Clásico Mundial.

Durante su trayectoria fue seleccionado seis veces al Juego de Estrellas, ganó el Guante de Oro de 1986 y lanzó un juego sin hit ni carrera en 1990 (con los Dodgers, sobre los Cardenales) y bateó diez jonrones.

Con 60 años de edad, ahora Fernando y su familia encabezan, como propietarios, a los Tigres de Quintana Roo en la Liga Mexicana de Béisbol. Su hijo Fernando Valenzuela Burgos es el presidente ejecutivo y el gran “Toro” el presidente del consejo de administración.

Como dijo en el reportaje que mencionamos al principio, su mayor orgullo es estar en la mente de los mexicanos y de los aficionados de todo el mundo. Lo del Salón de la Fama puede ser cosa aparte. Pero, lo señala, no le hace falta, con todo y que, por su carrera de leyenda en el béisbol, lo merezca.— Gaspar Silveira