Semana clave en la cueva

Yucatán, cuarto en las posiciones, obligado a ganar

Lo que viven los Leones hoy en día no estaba en los pronósticos de inicio de temporada. Los melenudos ocupan el cuarto sitio de la Zona Sur, a ocho juegos de la cima que llevan los Diablos.

Si hoy arrancara la postemporada, los selváticos irían de visitantes ante los Pericos de Puebla. Pero, insistimos, eso no estaba vaticinado. Los Leones tendrían que estar, en estos momentos, peleándole a los Diablos la primera posición y no aleteándose para no caer a la sexta plaza.

En la semana recién finalizada, los Leones sacaron dos victorias por cuatro derrotas. Estrenaron mánager titular el viernes con Luis David Matos y no hubo cambios en resultados. Los Tigres les ganaron la serie de fin de semana jugando de “locales” en el Kukulcán y los Olmecas de Tabasco les arrebataron la que abrió la semana en Villahermosa.

Los dos triunfos de las fieras fueron gracias a su pitcheo. Grandes aperturas de Logan Ondrusek (líder de efectividad de la LMB) y Jake Thompson, quien llegó a la octava con sin hit ni carrera. Eso fue todo.

El plazo de cambios se venció y los Leones no movieron nada para forzar su ofensiva. Agregaron brazos a su pitcheo, pero ni Manny Parra ni Edwin Quirarte, dos de los añadidos, han mostrado credenciales que avalen su efectividad como refuerzos de último momento.

Se habló en este espacio, desde semanas anteriores, de la urgente necesidad de reforzar el bateo, ante la anemia mostrada. Y no hubo movimientos.

En la pasada semana, los Leones anotaron 19 carreras en seis juegos (3.1 de promedio) y sumaron de 54-9 con corredores en posición de anotar. Matos llegó y sacudió su orden al bate, igual que hizo “Chico” Rodríguez durante el mes que los dirigió como interino. Pero no siempre funciona el mover y mover. El que mejor se adaptó fue Norberto Obeso, bateando 11 hits en la semana, su momento más caliente desde que llegó a la cueva. Los demás no pudieron hacer mucho. No estamos en plazas jonroneras, cierto, pero los melenudos solo tuvieron un bambinazo en la semana, de Luis Felipe Juárez. Poca productividad en total.

Habrá quienes dicen que solo se critica por criticar cuando hay derrotas, pero no estamos hablando de un mal momento pasajero. Aunque siguen sobre .500, y por tanto aun tienen marca ganadora, los Leones la han pasado mal desde el primer mes de la campaña. Habrá dolido en serio el par de partidos que les sacaron de la bolsa en la semana, uno en Tabasco y otro en Mérida.

Y, como otros días, insistimos en que lo mejor está por venir. Todo depende de cómo jueguen los Leones en su última semana como locales (ante Tigres hoy y luego ante Campeche).— Gaspar Silveira