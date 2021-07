Semifinal con un gran atractivo

Angelique Kerber y Ash Barty se citan por un lugar en la final de Wimbledon

Cuando Angelique Kerber se apuntó el primer set de su duelo de cuartos de final de Wimbledon, el público respondió con vítores en la Cancha 1.

¿La reacción de Angelique? La alemana respondió como si nada, caminando hacia al costado de la pista con la mirada seria. Nada de gritos, brincos o apretar los puños. A diferencia de las otras mujeres que alcanzaron las semifinales en el All England Club, esto no es nuevo para ella.

Dueña de tres títulos de Grand Slam, incluyendo el Wimbledon en 2018, Angelique alcanzó ayer la penúltima ronda del grande en césped gracias a su reflejos para desplazarse en la superficie, venciendo con marcador de 6-2 y 6-3 a la checa Karolina Muchova.

“La verdad es que yo disfruto cada momento aquí”, dijo Angelique al dirigirse al público en el primer día de capacidad al 100% en los dos principales estadios tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia. “Estoy supercontenta de volver a las semifinales”.

La 25a. cabeza de serie del torneo se las verá ahora con la número uno mundial Ash Barty, quien eliminó a Ajla Tomljanovic, 75a. del ránking, por 6-1 y 6-3 en el primer duelo de australianas en un torneo grande en 40 años.

“Es la prueba más exigente“, dijo Ash al anticipar su juego de mañana. “Angie tiene un historial de éxito aquí”.

Ash se consagró campeona del Abierto de Francia en 2019, pero nunca se había entreverado en la ronda de cuartos en el All England Club. Esta fue la primera vez en la era abierta, que comenzó en 1968, que el torneo tuvo a seis debutantes en los cuartos de final.

Angelique y Karolina, quien también perdió en esta instancia en 2019, presumían de experiencia previa.

La otra semifinal será dirimida por la bielorrusa Aryna Sabalenka (2a. cabeza de serie) contra la checa Karolina Pliskova (8). Ambas ganaron en sets corridos.

Aryna derrotó 6-4 y 6-3 a la tunecina Ons Jabeur en la Cancha Central. Karolina dio cuenta 6-2 y 6-2 de la suiza Viktorija Golubic en la Cancha 1.

Karolina, subcampeona del US Open de 2016 tras perder ante Angelique y, como ella, un ex número uno del ránking, se acreditó 24 de 26 puntos con su saque durante un tramo, además de disparar ocho aces. Aún no ha cedido un solo set.

Tampoco ha tenido que medirse contra una rival por encima del 47o. peldaño del escalafón. Ahora le tocará un duelo mucho más complicado.

Aryna es pura potencia en su tenis. Pese a su agresividad, acumuló más winners (27) que errores no forzados (20).

“Parece que todo me funciona”, dijo Aryna, quien nunca había sorteado la cuarta ronda en los majors. “El césped puede ser traicionero en ciertas veces”, agregó.

En el único duelo del cuadro masculino de sencillos, el polaco Hubert Hurkacz (14to cabeza de serie) remontó para vencer 2-6, 7-6 (2), 3-6, 6-3 y 6-3 al ruso Daniil Medvedev (2).

Hurkacz se clasificó por primera vez a cuartos de final de Grand Slam y se batirá el miércoles contra Roger Federer, el campeón de 20 grandes.

“Roger, lo que él hace, cómo juega, sus títulos ganadores, inspira a tanta gente”, dijo Hurkacz, de 24 años. “Será divertido. Espero recibir un poquito de aliento”.