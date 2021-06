Sencilla, emotiva ceremonia inaugural de la Eurocopa, en Roma (galería)

La Eurocopa comenzó oficialmente en Roma con una emotiva ceremonia de inauguración en el estadio Olímpico.

Como anticipó Grupo Megamedia, el tenor italiano Andrea Bocelli cantó en el espectáculo de apertura.

En el magno evento participaron los exfutbolistas italianos Francesco Totti y Alessandro Nesta, emblemáticos para los clubes Roma y Lazio, respectivamente.

La competición, que se juega en once ciudades de diferentes países, se disputaría en 2020 y finalmente se retrasó un año por la pandemia del Covid-19.

EURO 2020 Opening ceremony at the Olimpico in Rome! 😍 #EURO2020 pic.twitter.com/ADcB2yZZIE

La final que buscarán 24 selecciones de igual número de naciones, está programada para el 11 de julio en Londres.

Hace unos minutos comenzó el partido inaugural que disputan los seleccionados de Italia y Turquía.

🇹🇷🆚🇮🇹 It's almost time for the opener! ⏳#EURO2020 pic.twitter.com/4EEeXGjyEX