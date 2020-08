Ser aficionado a los toros, muy especial

Todos aportan para que la Fiesta continúe luciendo

Amigos aficionados… La semana pasada, Alejandro Sosa conmemoró veinte años de dedicarse a algo que su afición le llevó a practicarlo: picar toros bravos.

“El Tardao”, le dicen a Alejandro, un ingeniero civil que anda de obra en obra, ejerciendo su carrera profesional aprendida en las aulas. Y también es un buen jugador de béisbol y aficionado a este deporte.

Quizá esto diga poco. Uno más en la Fiesta.

Pero a eso vamos ahora: el número de aficionados a los toros que pueden hacer tan propia la entrega que terminan practicando a un nivel ya de profesional taurino es muy grande. En Yucatán los contamos por racimos.

No todos pueden torear, claro, pero hay otras facetas que resultan clave en el devenir diario de esta hermosa disciplina. William Pérez, o simplemente Willy, es mozo de espadas y elabora banderillas y divisas; José Ventura, que además de ser novillero realiza artísticas labores en palitroques, divisas y trajes de torear; Eduardo Puerto, que con su “Rincón Taurino Burladero de Sin Sin” tiene una colección enorme, digna de un museo; Paco Urista “El Canario”, que fue matador de toros y ahora es el encargado de proveer caballos de pica; Erick Díaz Rosado, máster en Nutrición que se viste de corto igual que Óscar Massa; como Antonio Rivera, gran escritor y que tiene muy buenas maneras para mecer el capote; o Renán Novelo, que fue novillero y lo ves a cada rato y está hablando de toros; el padre “Rayo” (presbítero Raymundo Pérez Bojórquez), que muestra su afición toreando para fines benéficos; Alberto Hagar Goff, hoy empresario de los toros, que fue forcado, y su socio Alberto Basulto Soberanis que echa un capotazo en su natal Espita cada vez que es posible; Juan Carlos León, que fue beisbolista profesional y también lo hace, y estuvo muy de cerca con la ganadería de Sinkeuel. Ni qué decir del desaparecido Roberto Tapia en “Con el Toro”, y Mauricio Perera con su “Península Taurina”.

Y los ganaderos con sus capataces, los torileros, de valor enorme en su desempeño para la llegada y el enchiqueramiento en día de festejo, ni se diga los monosabios. Unos elegantes,como los alguacilillos Jorge Barrera y Levy Ramírez, otros con vestimenta de guerreros, como los torileros, pero todos haciendo algo.

Muchos apasionados como el doctor César Briceño Navarrete, que anda de inspector de callejón, con su radio para los pendientes de la corrida y el celular por si alguien requiere consulta urgente en su profesión de médico pediatra. Otros, como el licenciado Héctor Navarrete Muñoz, gestor de un libro por los noventa años de la Plaza Mérida, del que les hemos hablado muchas veces y que está más cerca que nunca de ver la luz.

La lista puede ser inacabable. En los días de toros la Mérida es un remolino de personas que tienen mucho que hacer para la realización de una corrida, y cuando hay toros en los pueblos, chicos o grandes, ni se diga.

Hay gente que podría sólo ir a los toros y estar contenta, pero hay personas que quieren mostrar su cariño a la Fiesta haciendo algo por ella. Y mientras existan esos seres, esto será más grande, por muchas crisis que pueda haber en el planeta toros.

Como el caso de Alejandro Sosa, con el que abrimos la plática. En sus años mozos fue jugador de los Lobos del Tec de Mérida que dirigía Wílliam Berzunza, nuestro gran inmortal del béisbol, y se graduó de ingeniero. En su celebración de dos décadas de picador escribió: “Bien ha valido la pena el vestirse de luces y sentir esa ‘adrenalina’ cada tarde que nos enfrentamos al rey de la fiesta… El primer espada de las alturas me dará la señal de cuándo se tendrá que terminar esto para mí, mientras me lo permita, gozaré de cada tarde de toros que me haga sentir ese ‘otro’ que yo no cambiaría por nada”.

El 12 de agosto del año 2000 entró de sustituto por un picador que nunca llegó y se puso a las órdenes de Manolo García Méndez y Arturo Velázquez. Ese día, en Cenotillo, picó toros de Santa Marcelina, de Miguel Rodríguez, y como reza en su semblanza, allí comenzó formalmente algo que no quiere dejar de ser. Y los otros que mencionamos y a los que no, tampoco querrán dejar de ser taurinos.

Para cerrar, desde aquí nuestra oración por un aficionado: Mauricio Pasos, en duro trance por este mal que afecta a todo mundo. Necesita del capotazo de todos. Hoy por él, mañana… Ustedes ya saben el resto.— Gaspar Silveira