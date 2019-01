Será solo uno: Harper o Manny

Firmar a ambos, misión imposible para Filadelfia

Dada la magnitud del compromiso económico que se requeriría para firmar a los dos grandes agentes libres de esta temporada muerta, es muy poco probable que los Filis vayan a tratar de sumar tanto a Manny Machado como a Bryce Harper, a pesar de que ésa fue una de las teorías más populares que circuló a principios del invierno.

Ese sueño que podrían tener los fanáticos de los Filis no se va a convertir en realidad, de acuerdo con Matt Gelg de “The Athletic”. Pero eso no significa que los Filis no vayan a terminar con uno de los dos. Al contrario, pareciera que son los favoritos para quedarse con uno. El asunto es con cuál.

En una historia en la que detalla por qué los Filis se sienten confiados con la forma en la que han llevado las conversaciones con Harper y Machado, Gelb escribió lo siguiente: “Fuentes de la industria insistieron en que los Filis han dejado algo muy claro durante las negociaciones… que no van a firmar a ambos jugadores”.

Los Filis, junto a los Medias Blancas, son uno de los dos equipos que se han reunido en persona tanto con Harper como con Machado, lo que podría darles una ventaja sobre otros equipos a los que se les ha vinculado con uno o con otro, incluyendo potencialmente a Nacionales, Yanquis y Dodgers.

Los Filis se reunieron la semana pasada con Harper en Las Vegas y quedaron tan contentos que, según Todd Zolecki de MLB.com, se estarían enfocando más en quedarse con el patrullero.