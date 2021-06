Serena, a octavos

Tsitsipas remonta y vence a Isner en cuatro largos sets

Hasta una tenista que ha ganado 23 títulos del Grand Slam necesita recordar de vez en cuándo cómo debe jugar.

Serena Williams se valió de la motivación verbal para recuperarse de un déficit de 4-1. Terminó venciendo 6-4 y 6-4 a su compatriota estadounidense Danielle Collins, en la tercera ronda del Abierto de Francia.

“¡Vamos!”, se arengó Williams en algunas ocasiones. “¡Mueve los pies!”, se ordenó a sí misma en otras.

Retomó el control del encuentro con grandes saques y logró devoluciones potentes para las que Collins, 50a. del escalafón, no tuvo respuesta.

“Me sentí muy bien con eso”, dijo Williams. “Las cosas no me estaban saliendo. Ella no me estaba facilitando esos games. Tuve que ganarlos y darle la vuelta. Para mí es algo muy positivo avanzar a la siguiente ronda. Necesitaba encontrarme, saber quién soy.

Stefanos Tsitsipas avanzó con su 36o. triunfo del año, la mayor cifra en la gira de hombres. Eliminó al último estadounidense que quedaba en carrera dentro de la rama masculina.

El griego, quinto preclasificado, remontó para imponerse a John Isner, 31o., en un duelo nocturno, por 5-7, 6-3, 7-6 (3) y 6-1.

Los tenistas estadounidenses tuvieron una foja de 0-4 el viernes, incluido Reilly Opelka, conocido por su potente saque, quien cayó en sets seguidos ante el ruso Daniil Medvedev (2o.).

El argentino Federico Delbonis dijo que la interrupción le ayudó a tranquilizarse para vencer 6-4, 6-1 y 6-3 al italiano Fabio Fognini.

El chileno Cristian Garín, 22o. cabeza de serie, superó 6-1, 7-5, 6-2 y 6-2 al estadounidense Marcos Giron.—AP