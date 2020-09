Serena triunfa y buscará su pase a la final del torneo

Serena Williams, tercera cabeza de serie del Abierto de Estados Unidos alcanzó por undécima vez seguida las semifinales al vencer ayer 4-6, 6-3 y 6-2 a la búlgara Tsvetana Pironkova.

Serena, de 39 años, necesitó dos horas y 11 minutos para imponerse por quinta vez consecutiva a Pironkova, en un duelo particular, pues ambas tenistas son madres.

La victoria de Serena la deja con 106 triunfos en el Abierto, la mejor marca de todos los tiempos. Su siguiente rival será la bielorrusa Victoria Azarenka, quien derrotó 6-1 y 6-0 a la belga Elise Mertes.

Serena, aunque perdió la primera manga frente a Tsvetana, de 32 años, que volvió a la competición después de estar tres temporadas retirada para formar familia, al final impuso su tenis de poder físico y especialmente su brutal saque que le dio 20 “aces”, una doble falta, y apenas cedió dos veces por cuatro “break” que logró.

Serena acabó el partido con 44 golpes ganadores.

Entra en confianza

El ruso Daniil Medvedev, que pasó a semifinales del Abierto de Estados Unidos tras vencer a su compatriota y amigo Andrey Rublev, dijo estar complacido con el tenis que mostró en el partido de cuartos de final, y aseguró estar “listo” para su próximo duelo.

“Estoy satisfecho con todo, creo que fue un partido de alta calidad”, dijo Medvedev, que ganó a Rublev en tres sets.

El número 5 de la ATP afirmó además que se encuentra “bien físicamente”, pese a la asistencia médica que pidió hacia el final del partido tras sufrir molestias en el brazo derecho.

“Estaba un poco cansado hacia el final del tercer set y me empezó a doler un poco el hombro. Pero vino el fisio y lo arregló”, contó el ruso, que dijo sentirse cada vez más centrado.—EFE

Saques En corto

Serena Williams admitió que tiene que mejorar su juego para aspirar a llegar a la final.

Ajustarse

Admitió que Pironkova estaba sirviendo muy bien, “sacándose puntos ganadores de todas partes”, mientras que a ella le costó ajustar su juego.

Resistencia

“A veces cuando estoy sirviendo me digo a mÍ misma “no me importa si se me cae el brazo, voy a seguir sirviendo”, señala Serena