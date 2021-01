Serena Williams ''encerrada'' y lista para el Abierto de Australia

MELBOURNE, Australia.- La tenista Serena Williams alabó estrictas medidas anticovid impuestas en el Abierto de Australia, durante una entrevista concedida desde su habitación de hotel en Adelaida.

"Es muy estricta la cuarentena, pero a la vez muy buena. Según lo último que he escuchado Australia tiene cero casos", dijo durante la entrevista para US TV.

Amazing—@serenawilliams tells Colbert how once you quarantine for 14 days (for the Australian 🎾 Open), you can then live a normal life again.



If only we had such discipline in rest of the world.



But instead, “don’t inconvenience my freedom!!!” #COVID19 pic.twitter.com/Xl6sMJajEo