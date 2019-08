Plata que vale oro

Sergio Desfassiaux: medalla y grandes lecciones en Juegos Mundiales

El inspector Sergio Desfassiaux Vergara no tiene la menor duda de que vale oro la medalla de plata que ganó en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos.

“Por todo lo que se tuvo que hacer, desde abajo, desde los primeros entrenamientos hasta los últimos, y muchos sacrificios… Mereció la pena”, dijo el inspector de la Policía Federal, quien en días pasados logró la presea de plata en el tae kwon do en el evento internacional en Chengdu, China.

Durante una reunión ayer en el IDEY, Desfassiaux Vergara dijo que fue una gran experiencia haber participado representado a Yucatán y a México, y también a la Policía Federal, “porque eso siempre será un motivo de orgullo”.

Acompañado por sus maestros de Agrupación Mexicana de Tae Kwon Do, Rafael y Arturo Vergara Briceño, y el director del IDEY, Carlos Sáenz Castillo, el competidor dijo que igual en los valores familiares son algo destacado para practicar este deporte y ahora tuvo a su esposa a hijas apoyándole en los Juegos Mundiales de Chengdu. “Esa fue una motivación especial”, dijo.

Detalló las complicaciones que vivió desde el momento de llegar a la sede de los Juegos Mundiales.

“Fue un torneo muy difícil, con muchas adversidades, desde adaptarse rápido al horario, las distancias y también los reglamentos de competencia que se usaron en los Juegos Mundiales… Pero también ha sido una lección de vida por todo lo que dejó en experiencias”, afirmó el medallista, a quien también acompañaron algunos agentes de la PF durante la reunión con medios, donde enseñó la medalla que obtuvo, con su cintillo blanco en que sobresalían detalles de osos panda.

Campeón vigente de los Juegos Latinoamericanos, Desfassiaux Vergara se dijo motivado a seguir adelante. “Pretendemos ir a defender el título en el siguiente Latinoamericano. Y, por qué no, volver a los Juegos Mundiales. Mientras pueda dar patadas, seguiré entrenando fuerte. No pararé por la edad. Ahora en Chengdu me enfrenté a rivales con menos edad y salimos adelante”.

Rafael Vergara, uno de sus entrenadores, destacó el tesón y dedicación del medallista mundial. “Trabaja mucho, es persistente. Y el que hace eso, generalmente logra sus objetivos”, dijo el director de Agrupación Mexicana sobre Desfassiaux Vergara.— Gaspar Silveira Malaver