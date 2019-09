Sergio Pereyra, un corredor con gran experiencia

Consejos para los atletas

El veterano corredor Sergio Iván Pereyra Gamboa estudiaba en la Secundaria Federal No. 1 en Itzimná, cuando, con motivo de la inauguración del parque “20 de noviembre” de Progreso, su profesor les sugirió a él y otros compañeros hacer una carrera del Monumento a la Patria al puerto.

En aquel entonces nunca se habían realizado maratones ni medio maratones en la ciudad, y como seleccionado de atletismo, Sergio Iván pensó que sería fácil. “Pero troné. No llegué. Sin embargo, se me quedó la espinita y dije: tengo que correr y llegar a Progreso”.

Sergio Iván relata que aproximadamente 10 años después de su fallida experiencia se organizó el primer Maratón de la Marina y se inscribió, y aunque no ganó, recuerda que sí logró finalizar con todo y pies ampollados.

Desde entonces, no ha parado. Hoy, con 69 años, sigue siendo un asiduo participante en carreras de 5 y 10 kilómetros, además de que ha tomado parte en 60 medios maratones y 50 maratones. Apenas el domingo 1 de septiembre corrió en la carrera “Playa limpia” con motivo del quinto aniversario de la Unidad de Investigación de la UNAM en Sisal.

Entrevistado en su casa que cuenta con un área donde exhibe trofeos, medallas, diplomas y los números que le ha tocado portar, Sergio Iván señala que en las carreras hay tres tipos de corredores: “Los que van para mejorar su tiempo y subir al podio, los aficionados y los que lo hacen porque está de moda, por subirlo al ‘Face’ para presumirlo, y éstos son los que están en mayor riesgo porque no entrenan”.

Para ello comparte, que antes de correr (si nunca lo ha hecho, claro está) uno debe tener cuenta tres cosas: buenas salud, peso adecuado y prueba de esfuerzo. En el caso de la salud, señala, que es importante que se haga análisis de sangre y triglicéridos, por ejemplo.

En cuanto al peso, indica que debe ir de acuerdo con la edad y estatura pues si uno tiene sobrepeso es como si corriese cargando una piedra. De preferencia, señala, tener medio kilo o un kilo menos que el peso normal.

Sobre la prueba de esfuerzo, señala que es importante hacer una prueba de ritmo cardiaco y que uno no debe rebasar la frecuencia cardiaca máxima que, en caso de las mujeres se consigue restándole a 226 la edad, y en el de hombres a 220.

En el caso del medio maratón, don Sergio dice que antes de correrlo, uno debe entrenar para cinco y diez kilómetros. Y para las pruebas de 5 y 10 uno debe entrenar de tres a cuatro días por semana. Los principiantes, se recomienda caminar primero y conforme avanzan las semanas combinar caminata con trote.

Previo al entrenamiento, es importante calentar, por ejemplo, caminar unos diez minutos, estirar el cuerpo otros diez, y al final también es importante estirarse.

Los programas de entrenamiento para las carreras de 5 y 10 kilómetros pueden ser de seis a diez semanas, y en el caso del medio maratón, el programa va de 12 a 16 a semanas, pero tomando en cuenta que cada semana se recomienda entrenar cinco días, por ejemplo: descansar lunes, correr martes y miércoles entre 6 y 8 kilómetros, los jueves hace un poco de velocidad, viernes correr 10 kilómetros, descansar sábado, y hacer fondo el domingo.

“Durante la semana debes correr entre 40 y 50 kilómetros en promedio, y en los cuatro meses de entrenamiento debes de acumular entre 350 y 360 kilómetros”, señala.

Don Sergio comenta también que la carrera tiene tres elementos importantes: fondo, fuerza y velocidad. “Fondo es sumar kilómetros; fuerza es subir cuestas (subes fuerte y bajas trotando), y velocidad son series, que pueden ser fartlek (intervalos de ritmos fuertes y bajo) y escalera (subes de manera gradual y bajas de la misma forma)”.

El corredor señala que también es importante el lugar donde entrenar y no recomienda el concreto porque la gente tiene más riesgo de lesionarse. “Lo recomendable son superficies planas, zacate, arena, pista de tartán. Para velocidad se recomienda la pista”.

“La hidratación también es muy importante. Debemos tomar mucho líquido y previo al entrenamiento o competencia tienes que estar hidratado, no esperar a tener sed”.

La alimentación es otro punto que hay que tomar en cuenta, y para ello recomienda evitar grasa, azúcar y pan. También hay que dormir adecuadamente.

“El cuerpo es como una máquina. Hay que cuidarlo como tal. Por ejemplo, tu vehículo no sale en segunda, no le pones carga o peso de más y si no le echas agua, truena”.— Iván Canul Ek