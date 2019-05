México (Notimex).- Con miras a una mejor actuación en el Gran Premio de Mónaco, sexta prueba del campeonato mundial de Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez realizó pruebas en Barcelona donde aún se encuentra tras la carrera del domingo.

A tip of the 🎩 to our #Fit4F1 testers today, who completed 251 laps of @Circuitcat_eng today: or nearly four #SpanishGP distances! 133 laps for #Seb5 @ScuderiaFerrari , 118 for @SChecoPerez @RacingPointF1 pic.twitter.com/HSpdV9qncl

“Checo” Pérez se colocó décimo en las pruebas de F1 efectuadas en el Circuito Barcelona-Cataluña este día, pero con el segundo monoplaza de pruebas para Pirelli, montando neumáticos sin marcar que la marca usará en 2020.

El test resultó provechoso para el piloto del SportPesa Racing Point, toda vez que ha podido girar en 96 ocasiones el trazado de 4.655 kilómetros de longitud; es decir, alcanzó una distancia total de 446.48 km, el recorrido de un Gran Premio y medio.

Here are our #Pirelli 2020 testers today: #Seb5 for @ScuderiaFerrari and @SChecoPerez for @RacingPointF1. They are testing unmarked prototype tyres for next year and in an added twist, they don’t know what they’re testing! It’s a blind test (but no blindfolds are involved). pic.twitter.com/yLrVKRDUqP