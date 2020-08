Sergio Pérez regresa a España tras dar negativo

El piloto mexicano enfermó a su regreso a México para ir a ver a su madre en el hospital

MONTMELÓ.— Sergio Pérez reaparecerá en el Gran Premio de España el fin de semana tras dar negativo por el coronavirus.

La Federación Internacional de Automovilismo dio el visto bueno para que el piloto de Racing Point pueda volver al paddock para la carrera en el circuito de Montmeló en las afueras de Barcelona.

“Checo” Pérez se perdió las dos últimas carreras en Silverstone, Inglaterra, tras contraer el virus al regresar a México el mes pasado. Lo hizo en un vuelo privado para visitar a su madre que estaba hospitalizada.

Pérez ha sido el único piloto de la F1 en dar positivo a la prueba de Covid-19 tras las primeras cinco carreras de la temporada.

BREAKING: @SChecoPerez will return for the #SpanishGP, confirm @RacingPointF1 pic.twitter.com/ZvpHRKHyQb