Sergio Ramos aclara que no se va del Real Madrid

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid ofreció una rueda de prensa para aclarar los rumores acerca de su supuesta salida del equipo.

“Me molesta en cierta parte que me vaya una semana de España y cuando vuelvo llego con este kilombo, desde hace tiempo que no hablo de mi contrato ni de dinero con Florentino porque eso es algo secundario”, explicó.

Sergio aseguró que el objetivo es “dejar muy claro” su futuro debido a las especulaciones. “Soy madridista y mi sueño e ilusión es retirarme aquí, me quiero ir por la puerta grande porque creo que me lo merezco y he dado la vida por este club”, dijo.

El capitán confesó que emocionalmente no se sentía muy bien pues la relación con Florentino Pérez, presidente del equipo estaba pasando por un altibajo. “El dinero es un tema que ni se ha tocado, habían cosas que me generaban dudas y lo mejor era hablar y solucionarlo. El presidente y yo tenemos una relación de padre a hijo”, añadió.

Sergio Ramos incluso afirmo que “estaría dispuesto a jugar gratis”, porque así lo siente.

Recientemente se dio a conocer que el futbolista tenía una oferta para jugar en China y habría solicitado su carta de libertad, sin embargo explicó que la información difundida se distorsiono.

“La oferta está encima de la mesa, no soy una persona que miente. Pero la carta de libertad ni la he pedido ni la he exigido”, aclaró.

Retiro lejano

Sergio abundó en que no piensa en el retiro actualmente pues quiere seguir jugando mientras su “alma y cuerpo” le aguanten para “defender el escudo”. Además, confesó que “jamás” se iría a un equipo que pudiese competir con el Real Madrid.

“Voy a seguir en el Madrid, estoy muy feliz aquí, quiero ganar con este club y dejar a mis aficionados tranquilos”, sentenció.

Sobre el club abundó que quiere dejar atrás la temporada pasada, a la cual calificó de “nefasta”.

“Después de los malos resultados hemos tenido tiempo para analizar por qué ha sucedido y qué hemos hecho mal, sacando conclusiones para lo que viene. Esperamos ver a un Madrid campeón la temporada que viene”, dijo.

En cuanto a sus ausencias en los últimos partidos del equipo, explicó que todo se trató a una lesión que sufrió durante el juego contra Valencia, la cual se agravó y lo dejo fuera en los siguientes partidos.

Por ahora ya se encuentra totalmente recuperado y está entrenando “sin dolencias”.- Gloria Montero Leal

