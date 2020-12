Siboldi está “cerca”

El uruguayo no estará sin trabajo mucho tiempo

El uruguayo Robert Dante Siboldi tenía apenas 11 días desempleado, pero encontró una rápida oportunidad, y qué mejor que en el acérrimo rival de su exequipo.

El América estudió diversas opciones, como Antonio Mohamed y Guillermo Vázquez, pero la entrevista realizada con el uruguayo cayó muy bien en la directiva azulcrema, que no tardó en ofrecerle el trabajo al exentrenador del Cruz Azul.

Apenas el 11 de diciembre, Siboldi renunció a su cargo como entrenador de La Máquina, tras ser eliminado del Guardianes 2020, y dejó al equipo celeste con una efectividad del 59%. Ya hay acuerdo económico.

Una salida “injusta”

Para Miguel Herrera, ahora exentrenador del Club América, sus acciones fuera de la cancha, esas fuertes emociones que lo orillaron a su salida de Coapa, fue un “pretexto” de la directiva.

El mexicano explicó lo que sucedió con Ante Razov, auxiliar del LAFC, y que eso no fue el verdadero motivo de su cese.

“Me fui al vestidor tranquilo, el objetivo que era seguir con el marcador a favor y aprovechar ese hombre de más que teníamos, entonces me parece que buscarle a esa situación es un pretexto, porque al final de cuentas soy así: soy pasional, no voy a cambiar de la noche a la mañana y no voy a cambiar porque eso reflejan mis equipos, la pasión y la determinación que siempre he mostrado”, comentó Herrera, en ESPN.

“¿Que tengo que ser mesurado, sí”, añadió el timonel. “Hay cosas que he hecho que obviamente perjudican en mi trabajo, sobre todo después de lo del 2015 (bronca con Christian Martinoli), son circunstancias que uno tiene que reflexionar”.

Toluca Nuevo diablo

Los Diablos Rojos oficializaron la llegada de Claudio Baeza, chileno que llega de Necaxa.

Una pieza importante

El centrocampista de 26 años es seleccionado de su país y será el tercer refuerzo del equipo para el Guardianes 2021, torneo en el que Hernán Cristante será el técnico con su segundo proceso.