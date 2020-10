Salida no estaba en planes

Siboldi reconoce que no esperaban que Igor se fuera

Igor Lichnovsky fue quien se acercó a la directiva del Cruz Azul para solicitar su salida rumbo al Al-Shabab Club, de Arabia Saudita.

La baja de último momento del defensor, forzó el ingreso de Josué Reyes, pero el juvenil no fue suficiente para el Toluca, que lo venció 2-0, en el Estadio “Nemesio Díez”.

“No estaba en planes la salida de Igor, salió de último momento… pero es una decisión personal de él y espero que no haya nada más, ni cambios o salidas, porque sí nos vemos afectados con su partida”, comentó Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul, después del partido ante el Toluca.

“Lo de Igor se venía trabajando en los últimos días y fue una decisión técnica que hoy no participara”, añadió el charrúa, sobre el chileno, quien hasta esta mañana había sido enlistado en la convocatoria para el juego y, al final, no apareció en la banca en el Estado de México.

La derrota frente a los Diablos Rojos deja mucho desear por parte de los celestes, pero también mucho por aprender, con cuatro compromisos que disputar, tras el parón internacional por la fecha FIFA.

“No hemos tenido la calidad o precisión para definir, no fuimos finos. Estas dos semanas nos vienen bien, para cerrar filas porque nos quedan partidos muy difíciles y debemos seguir trabajando para mejorar. No éramos los mejores cuando ganábamos y no somos los peores cuando perdemos”, comentó Siboldi.

Del lado de los Diablos Rojos, fue el debut de Carlos Adrián Morales en el banquillo y positivo.

Haret Ortega jugó su primer partido con los choriceros y además marcó un gol, siendo menospreciado durante el paso de José Manuel de la Torre como entrenador del Toluca.— EL UNIVERSAL