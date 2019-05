Siete de oro para Yucatán en la Olimpíada Nacional

Ajedrez, tae kwon do y natación, en lo alto del podio

Yucatán tuvo interesante jornada ayer en las competencias de la Olimpíada Nacional, al cerrar con siete medallas de oro, en escenarios de Quintana Roo.

Ernesto Alcocer Quintero, de la categoría infantil menor menos 37 kilos en tae kwon do, se proclamó campeón tras vencer a Yuven Apodaca Torres, de Sonora, en el Centro de Convenciones de Chetumal.

El yucateco llegó como favorito a la final para enfrentarse a Apodaca Torres, a quien venció en el tatami número uno.

La segunda medalla corrió a cargo de Ángel Villalobos Puc, de la categoría cadetes más 65 kilos. Compartió presea con Jean Talamantes, de Baja California Sur.

Cuatro en ajedrez

El ajedrez aportó cuatro preseas de oro y dos de plata, en maratónica sesión realizada en Chetumal.

Al finalizar el torneo bajo el sistema suizo, se proclamaron monarcas Daniela Mukul Aldana, en Sub 14; Sion Galaviz Medina, en Sub 14, y Brisa Mena y David Maykoc, ambos en Sub 16.

Las medallas de plata fueron a parar al cuello de Atlas Galaviz Medina, en Sub 14, y Miguel Tadeo Palma Villanueva, en Sub 16.

Oros en la alberca

La natación aportó igual dos medallas de oro a la cuenta de la delegación yucateca. Carlos Ramón Suárez ganó el primer lugar en 50 metros mariposa de 15-16 años, división en que Mariana Ortega Gil se proclamó monarca, en 50 metros pecho, de acuerdo con estadísticas proporcionadas ayer por el IDEY.— Gaspar Silveira