''Sigo cobrando menos que los hombres'': Megan Rapinoe; Biden la respalda

WASHINGTON.- La futbolista Megan Rapinoe se suma al presidente Joe Biden para denunciar la brecha salarial de género en su país, que obliga a las mujeres estadounidenses a trabajar entre 15 y 22 meses para cobrar lo mismo que los hombres perciben en un año.

U.S. Women's National Team soccer star Megan Rapinoe: "I've helped, along with all of my teammates...win four World Cup championships and four Olympic gold medals for the United States. And despite those wins, I've been devalued...because I am a woman." https://t.co/J2tNP2rRRJ pic.twitter.com/HRspwJLLab

La campeona olímpica y del mundo con la selección de fútbol de los Estados Unidos visitó la Casa Blanca acompañada de Margaret Purce, delantera en el Sky Blue FC, para conmemorar el Día de la Paga Igualitaria, que se celebra desde 1996 para atraer atención a la brecha de género.

Megan Rapinoe y sus compañeras en la selección nacional femenina demandaron por discriminación salarial a la Federación de Fútbol de Estados Unidos en 2019, pero un juez federal de California falló en su contra el año pasado.

La brecha salarial entre hombres y mujeres en Estados Unidos se traduce en 18 centavos menos para ellas por cada dólar abonado en salarios o honorarios y en 45 centavos en el caso de las latinas, las que más sufren esa disparidad.

El Día de la Paga Igualitaria se celebra en marzo para señalar el punto hasta el que tienen que trabajar las mujeres blancas para cobrar lo mismo que los hombres de su raza en todo el año anterior, mientras que las negras, indígenas y latinas tienen que esperar hasta agosto, septiembre y octubre, respectivamente, para llegar a ese nivel.

It doesn’t matter if you’re an electrician, an accountant, or part of the best soccer team in the world — the pay gap is real. But with Megan, Margaret, and countless others leading the fight for equal pay, I’m confident we’ll finally close it. pic.twitter.com/lJOTc0HeVB