Sigue la polémica en Cruz Azul

Los jugadores de la Máquina hacen más grande todo

A través de un vídeo, jugadores de Cruz Azul acusaron al periodista César Martínez de querer desestabilizarlos con la información que difundió sobre problemas internos.

José de Jesús Corona, capitán del equipo, fue el encargado de leer el comunicado que lanzaron.

“Los comentarios hechos por el reportero César Martínez en el cual trata de desprestigiar y de poner en tela de juicio el trabajo de todos nosotros como jugadores. Nosotros somos jugadores comprometidos con la institución, con nuestra afición y en especial con nuestro entrenador, Pedro Caixinha y cuerpo técnico”, leyó Corona en un vídeo que subió el Twitter de la Máquina y que corrió como pólvora en sus diversas redes sociales.

“Comunicado Oficial: Nuestros jugadores están totalmente comprometidos y trabajando profesionalmente para lograr los objetivos planteados en este torneo. Desestimamos cualquier información que pretenda poner en duda la honestidad e integridad del plantel. #UniónAzul”, publicó el club en sus redes.

Martínez se mantiene

César Martínez, reportero de Televisa, contestó el mensaje realizado por Jesús Corona, portero y capitán de Cruz Azul, quien lo señala de querer desestabilizar al equipo.

“Sostengo lo que dije, en el vestidor de Cruz Azul hay jugadores que estarían muy contentos si Pedro Caixinha se fuera del equipo, nunca dije que se fueran a dejar ganar, o perdieran a propósito. Nunca voy a revelar mi fuente, y reitero lo que dije ayer, hay quienes ya no están a gusto con el portugués en el plantel”, dijo el comunicador en su programa.

Aclaró que es muy fácil señalar a la prensa “pero nunca he visto a un reportero perder un partido, fallar un pase, o anotar un gol, es muy fácil señalar, pero nunca más alejado de la verdad”.

Reiteró que en su trayectoria de 25 años, “que acabo de cumplir, siempre he tratado de sustentar todos mis comentarios, notas o columnas, y no es la excepción”.

Le extrañó que “el mismo Jesús Corona, no me haya llamado para hablar sobre esto, o también para agradecerme por todas las ocasiones que he alabado su trabajo, lo cual no necesito, ni es su obligación, pero siempre se acuerdan de esto, y no de lo bueno”.

Finalmente, Martínez reiteró su posición: “No he mentido y nunca lo haré. Hay gente en el equipo que no está a gusto con Pedro Caixinha en Cruz Azul, pero no por eso pongo en duda su honorabilidad”.— El Universal