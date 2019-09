Nominan a madre que narra partidos a su hijo ciego en premios “The Best” (vídeo)

Silvia Grecco se hizo viral por un vídeo en el que se ve cómo narra los partidos a su hijo ciego. Ahora, podrían reconocerla como “The Best” en los premios de FIFA.

De esta manera, la organización premiaría a la fanática del Palmeiras en la categoría mejor fan. Su historia le dio la vuelta al mundo, pues muestra no solo el amor de una madre, sino también al deporte.

Silvia narra los partidos a Nickolas, quien nació prematuramente y tiene autismo, pero eso no es impedimento cuando se trata de fútbol.

Football is full of unsung #Sheroes 🦸‍♀️



We’ll be paying tribute to 6⃣ of them, starting with Silvia Grecco – a remarkable Brazilian mother and @Palmeiras fanatic 👩‍👦⚽️❤️



ℹ️👉 https://t.co/66fmBs8zXb pic.twitter.com/EccTfnqaL4