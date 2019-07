Simon Yates gana la primera etapa en los Pirineos

BAGNERES-DE-BIGORRE.— El británico Simon Yates emergió victorioso de la primera etapa en los Pirineos del Tour de Francia tras completar una larga fuga.

And that's @SimonYatess who takes the win at the sprint! 🏆

Et c'est Simon Yates qui s'impose au sprint devant Bilbao et Mühlberger ! 🏆#TDF2019 pic.twitter.com/jN2uqhBvzi