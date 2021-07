La múltiple campeona olímpica y mundial de gimnasia artística Simone Biles tuvo que abandonar este martes 27 de julio la prueba final por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Hasta ahora la única información oficial que se conoce es un tuit de la Federación Internacional de Gimnasia, FIG, en la que señala que la múltiple campeona no competirá más durante la final por equipos.

Confirmed: After one routine, Simone Biles 🇺🇸 will sit out the rest of the Women's Team final in #ArtisticGymnastics at #Tokyo2020. #Olympics