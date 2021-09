Simone Biles: Culpo al abusador y al sistema que lo permitió

WASHINGTON.- Simone Biles obligó el miércoles a Estados Unidos a cuestionar el sistema que permitió a Larry Nassar usar su posición como médico del equipo nacional de gimnasia para abusar sexualmente de ella y de cientos de jóvenes deportistas.

Con la voz resquebrajada por la emoción, la medallista olímpica sacó fuerza para pedir responsabilidades a la Federación de Gimnasia (USA Gymnastics), al Comité Olímpico y Paralímpico Estadounidense y al FBI por haber permitido que Nassar siguiera abusando de las gimnastas pese a que ya había denuncias en su contra.

La campeona olímpica también acusó al FBI de haber "dado la espalda" a las gimnastas al haber respondido de manera inadecuada y lenta a las primeras acusaciones de abuso sexual contra Nassar, lo que le permitió seguir perpetuando sus abusos durante meses.

Para Simone, "un sistema entero permitió y perpetró" esos abusos contra ella y cientos de jóvenes, que por su edad ni siquiera sabían que Nassar estaba abusando de ellas.

Simone Biles estuvo acompañada de otras tres gimnastas que sufrieron los abusos del exmédico del equipo nacional y que se dieron ánimos cogiéndose de la mano o intercambiando miradas de apoyo.

Una de ellas, McKayla Maroney, quien empezó a sufrir los abusos con 13 años, narró un incidente que sufrió en 2015 en una habitación de hotel en Tokio y en el que llegó a temer por su vida.

La gimnasta McKayla Maroney asegura que el FBI encubrió los abusos sexuales de Larry Nassar: "Lo primero que me dijo Larry Nassar fue que no me pusiera ropa interior. A los pocos minutos metió sus dedos en mi vagina. [...] El FBI me preguntó si el "tratamiento" me ayudó". pic.twitter.com/6YF1pe0Dyq

Leyendo su testimonio desde su teléfono, con voz firme y visiblemente indignada, McKayla dijo que Nassar incluso la agredió en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 antes de que ganara una medalla de oro.

Los abusos de Nassar eran continuos y tuvieron consecuencias para la carrera de gimnastas como Maggie Nichols, quien fue la primera deportista en activo en denunciar los abusos a la Federación de Gimnasia estadounidense y quien después no volvió a ser seleccionada para el equipo olímpico.



El objetivo principal de la audiencia del Senado en la que comparecieron las deportistas es aclarar por qué la oficina del FBI en Indianápolis -donde tiene la sede la Federación de Gimnasia- respondió de manera inadecuada a las denuncias contra Nassar.

Un informe interno del Departamento de Justicia reveló en julio pasado graves errores dentro del FBI que hicieron que la investigación se quedara estancada durante meses.

Horas antes de la audiencia, medios locales informaron que el FBI había despedido al agente Michael Langeman, uno de los encargados de supervisar la investigación sobre Nassar y quien mintió al Departamento de Justicia durante la investigación interna.

Wray confirms that Michael Langeman, the FBI agent who interviewed Maroney in 2015 and didn't follow up, has been fired. WaPo had reported this last night, citing sources.