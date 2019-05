“Sin ellas no somos nada”

Sentido homenaje de destacados deportistas yucatecos a sus madres, en un 10 de mayo que les recuerda su enorme valor

La medalla de oro, el campeonato, el trofeo de “MVP”, las porras, las derrotas y también los insultos, tienen una protagonista eterna, no siempre valorada ni recompensada: la madre.

“Sin ellas no seríamos nada”, dice Carlos Franco Cantón, primer yucateco en cruzar a nado el Canal de la Mancha. “Yo a mi madre le agradezco todo, no solo la vida que me dio. Le agradezco por dedicarse a sus hijos toda su vida y enseñarnos el camino del perseverar y trabajar por nuestros sueños”.

Los sueños de grandeza también son de ellas y nos referimos en este espacio a las mamás con motivo del 10 de mayo. Cursi tal vez, pero, mirando las historias de vida de destacados hombres y mujeres del deporte, y muchos que no se consagraron, han tenido un firme apoyo materno.

La madre generalmente es la primera couch o asistente personal pues es en el mayor de los casos quien lleva a los entrenamientos, prepara la mochila con implementos. Pelea con mánagers y aprende sobre la marcha.

“Estoy sumamente agradecida por todo lo que ha hecho por verme feliz. Hoy soy quien soy gracias a ella”, dice Lupita Quintal Catzín, destacada medallista internacional en karate, a punto de comenzar su participación en la Universíada Nacional. “Ha sufrido por mis ausencias, por mis lesiones. Y no tengo más que darle las gracias en cada 10 de mayo y en cada día de vida”.

Los sueños reales son para ellas truncados: muchas veces dejan de dormir lo adecuado, de pasear y de disfrutar su papel de mujeres para atender a sus hijos o hijas, por estar en las gradas o en los campos.

Jéssica Basulto, boxeadora profesional, nos describe el papel de su madre Elia Salazar: “Ha sido una buena madre y amiga, me ha apoyado en todo lo que he necesitado como hija, como amiga y como boxeadora. Ha sido inspiración para jamás darme por vencida, y siempre que estoy boxeando es la voz que sobresale ante todo el público y me da mucha motivación que esté siempre en cada una de mis peleas. Día con día se levanta temprano para sacar a la familia adelante. Es la mejor”.

Alekxandra Echeverría Cabrera nos expresa su sentimiento a la suya: “Le agradezco por apoyarme a cumplir todas mis metas, por guiarme, por ser mi ejemplo a seguir, por inculcar el amor hacia los animales, por recordarme cada día que yo puedo todo lo que me proponga, pero sobretodo por ser la alegría de la casa y amarnos tanto”.

Así pues, abrazo a todas las mamás. Son las ganadoras del oro en el deporte, aunque a veces, solamente están en el rincón observando, listas para entrar a la acción.