Sin molestia por ser segundo

Marc Andre Ter Stegen, arquero alemán del Barcelona, descartó malestar por haber quedado en segundo lugar de la premiación por el Trofeo Lev Yashin, el cual le fue brindado a su colega brasileño Alisson Becker.

El arquero brasileño Alisson Becker sostiene el premio "Lev Yashin" que se le otorga al mejor arquero del año, por el que derrotó a Marc Andre Ter Stegen, actual guardameta del Barcelona. Alisson fue fundamental en la obtención de la Liga de Campeones, trofeo que se le había escapado al Liverpool

“Quizá algún día lo gane, pero a mí lo que realmente me preocupa es estar concentrado cada día, dar mi mejor versión y ayudar a mi equipo”, comentó quien ha sido pieza fundamental para la obtención del liderato en la Liga y el pase a los octavos de final en la Liga de Campeones de Europa del conjunto “blaugrana”.

El teutón no pudo dejar de pronunciarse ante las palabras de su compañero, el argentino Lionel Messi, quien después de obtener su sexto Balón de Oro, dejó entrever que su retiro del fútbol profesional cada vez está más cerca.

“Nosotros también queremos que se quede muchos años, mientras siga motivado y con ganas, seguirá con nosotros. Aún le quedan muchos años de futbol”, agregó el arquero alemán.

Finalmente, el cancerbero cerró destacando la mejoría que tuvo su equipo en el estadio Wanda Metropolitano, donde se impuso como visitante al Atlético de Madrid del mexicano Héctor Herrera.

“Supimos sufrir y tuvimos una actitud muy buena. Lo importante es que fuimos capaces de llevarnos la victoria de un campo muy complicado”, concluyó el arquero tras la ceremonia del premio al Mejor Jugador.

¡Que vuelva Neymar!

El exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido como Ronaldinho, aceptó que le gustaría ver de nueva cuenta a su compatriota Neymar y a su amigo y excompañero, el argentino Lionel Messi, juntos en el FC Barcelona.

“A mí me gusta que mis amigos sean felices, no importa dónde. Pero es lógico, me encantaría verlo otra vez en Barcelona junto a Suárez y Messi. Juntos hicieron cosas increíbles”, recordó “Dinho” respecto del funcionamiento que lograron durante las temporadas que coincidieron en el club blaugrana, donde obtuvieron la Liga de Campeones de Europa en la edición de 2015.

El exastro brasileño también recordó su época como ídolo del conjunto catalán, pero niega haber sido el salvador, como muchos medios y aficionados lo catalogan, y, en cambio consideró que solo fue pieza importante de un proyecto que estaba destinado al éxito.

“Yo no llegué como salvador, sino como pieza importante dentro de un proyecto con un gran entrenador y grandísimos jugadores que llegaron, y con los que ya estaban. Tuve suerte de llegar en un momento muy importante para el club. Un momento de muchos cambios y algunas cosas salieron bien”, agregó.

Por último, habló sobre su relación con Messi, quien recientemente obtuvo su sexto Balón de Oro, para convertirse en el único jugador en la historia que ha logrado obtener tal cantidad de dicho reconocimiento.

“Nos conocimos y empezamos a jugar juntos. Para mí es motivo de mucho orgullo haber participado en el inicio de su carrera; Siempre hemos hablado de amigo a amigo. Gracias a Dios, aún nos llevamos muy bien”, concluyó el brasileño.— notimex

