Sin Neymar les costará mucho

Filipe Luis afirma que la lesión del astro les complica

El lateral brasileño Filipe Luis afirmó que perder al delantero Neymar, fuera de la convocatoria de la selección por lesión para la Copa América, es “complicado”, aunque “mucha gente piense” lo contrario, e insistió en que solo decidirá su futuro club una vez finalizado el torneo.

También sembró interrogantes sobre la salud del centrocampista Arthur Melo, quien sería duda para el debut frente a Bolivia por un golpe en la rodilla; dijo que la Eurocopa tiene “mucho más glamur”, pero que no pueden jugarla; y criticó las instalaciones del Estadio Pacaembú por no tener agua caliente en las duchas.

“Con certeza, perder a Neymar es complicado, mucha gente piensa que no y tal, pero por su calidad, no existe otro jugador como él en este momento en el fútbol brasileño”, dijo el defensa de 33 años, en una rueda de prensa tras la sesión de entrenamiento de este martes.

La Canarinha entrenó en el mítico feudo paulista por segunda vez con miras a su debut en la Copa América frente a Bolivia el viernes en el Estadio Morumbí.

Filipe Luis dijo que “no hay otro Neymar” porque es un “genio dentro del campo”, aunque remarcó que “en el mundo y en la vida no hay nadie insustituible”.

Asimismo, desveló que se hablan “diariamente” a través de un grupo de WhatsApp en el que conversan “a todas horas”.

“Siempre está presente en el grupo. Es uno de nuestros lideres con un peso inmenso en nuestro vestuario, es importante que el transmita al grupo esa imagen positiva, porque ya no está, pero le seguimos necesitando”, comentó el lateral.

Por otro lado, huyó de las comparaciones con otras generaciones más exitosas y recordó que en la selección ya no “hay más Ronaldinhos, ni Ronaldos” porque vive “otro momento”.

Sobre el estado de Arthur, sobre el que gira cierto misterio pues no se sabe a ciencia cierta el alcance de su lesión en la rodilla, indicó que no sabe si jugará o no en el partido inaugural y que lo único que puede decir es sufrió “un golpe muy fuerte”.

“Sin ninguna duda es uno de los mejores brasileños en Europa y no queremos perder a nadie. No sé lo que le ocurre, espero que se recupere cuanto antes para ayudarnos”, añadió.

listos para competir

El defensa paraguayo Juan Escobar, recién fichado por el Cruz Azul, dijo que los guaraníes viajarán a la Copa América Brasil 2019, que inicia este viernes, “para llegar lejos” a pesar de enfrentar a figuras como el argentino Lionel Messi y el colombiano James Rodríguez.

Paraguay integra el Grupo B del torneo junto con Argentina y Colombia además del invitado Catar, lo que supone un desafío para una selección que intenta recuperar protagonismo.

“Vamos a Brasil para llegar lejos, esa es la idea. El grupo es difícil, estaremos ante figuras como Messi o James, entonces tenemos un reto fuerte por venir”, dijo Escobar en entrevista.

Para Escobar, de 23 años, representar a su país “es el reflejo del sacrificio”.

“Algo que he hecho todos los días por eso ahora quiero probar hasta dónde puedo llegar, saber de qué materia estoy hecho”, dijo.— EFE