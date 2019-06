Skaggs, intratable

Lanza ocho rollos en victoria de los Angelinos: 3 a 1

Tyler Skaggs lanzó hasta el octavo inning, Kole Calhoun y Brian Goodwin conectaron cuadrangulares solitarios, y los Angelinos de Los Ángeles derrotaron ayer 3-1 a los Azulejos de Toronto.

Skaggs (6-6) cumplió su apertura más larga de la temporada con siete entradas y un tercio. Permitió una carrera y tres hits sin bases por bolas y ponchó a seis para ganar en salidas consecutivas por primera vez desde que derrotó a Kansas City el 26 de abril y a Toronto el 2 de mayo.

Ty Buttrey sacó dos outs en la octava, y el dominicano Hansel Robles finalizó para su 11mo salvamento en 13 oportunidades.

Los jonrones de los Angelinos fueron conectados contra Marcus Stroman (4-9), quien toleró dos carreras y cuatro imparables en siete episodios. Stroman ha perdido tres de sus pasadas cuatro decisiones.

Triunfo de Detroit

Nicholas Castellanos trotó al plato cuando una potencial jugada de doble play en el octavo inning se convirtió en una bola ocupada por la indecisión del segunda base de Pittsburgh, Adam Frazier, lo que permitió a los Tigres de Detroit superar 5-4 a los Piratas.

Los Tigres llenaron las bases ante Kyle Crick (2-3) con un out cuando Brandon Dixon sacó una rola que pasó debajo del guante del lanzador directo a Frazier. En lugar de lanzar al campocorto Kevin Newman para convertir la jugada en una doble matanza que terminara con el capítulo, Frazier intentó poner out a Christin Stewart entre primera y segunda. Stewart retrocedió para evitar ser tocado, rompiendo la jugada y forzando a que Frazier sacara sólo un out en lugar de dos.

JESSE WINKER y Derek Dietrich pegaron jonrones ante Justin Verlander en el primer inning, y los Rojos de Cincinnati resistieron para derrotar 4-3 a los Astros de Houston y asegurar su primera serie en casi un mes.

Anthony DeSclafani (4-3) lanzó hasta el sexto rollo y se mantuvo invicto en junio.

JACOB DEGROM pintó de blanco a sus rivales hasta la novena entrada, Pete Alonso tuvo un logro inédito en su joven carrera con cuatro hits, incluido un jonrón, y los Mets de Nueva York apalearon 10-2 a los Bravos de Atlanta.

En otros resultados de la jornada de ayer, los Yanquis de Nueva York vencieron 6-3 a las Rayas de Tampa Bay, los Medias Blancas doblegaron 3-1 a los Cachorros, mientras que los Rangers de Texas cayeron con pizarra de 10-3 ante los Indios de Cleveland y los Marlines de Miami blanquearon 6-0 a los Cardenales de San Luis.— AP