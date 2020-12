Snell, agradecido con Tampa, pero...

El zurdo, feliz de llegar a un club con expectativas

Blake Snell estaba descansando en su casa cuando el gerente general de los Rays, Erik Neander, le llamó para notificarle que había sido canjeado a los Padres a cambio de los prospectos Luis Patiño, Blake Hunt y Cole Wilcox, además del receptor Francisco Mejía.

El shock fue la reacción inicial de Snell, un sentimiento que permanece incluso días después de que se acordó en principio el intercambio entre los dos equipos. Después de hablar por teléfono con Neander, el primer paso de Snell fue llamar al entrenador de lanzadores Kyle Snyder, quien jugó el papel más importante en el desarrollo de Snell durante las últimas temporadas.

Snyder y Snell tuvieron una emotiva llamada que duró casi dos horas. Una vez que colgó, la realidad comenzó a asimilar a Snell: ya no era miembro de las Rayas de Tampa, la organización que lo seleccionó en el puesto 52 en el reclutamiento general en 2011. “Las Rayas todo lo que sé, todo lo que han hecho dijo Snell a MLB.com. “Crecí a través de este sistema, crecí con muchas de esas personas, maduré como humano, crecí como hombre y muchas de esas personas me guiaron en esa dirección. Lo que va a causas tristeza es no poder ver a esas personas, porque no podré agradecerles a todos. Va desde los clubbies (compañeros de equipo), los guardias de seguridad, todos, todos tuvieron un gran impacto en mi vida”.

Snell admitió que el intercambio es un movimiento agridulce. El zurdo está emocionado por la oportunidad de jugar para un equipo de los Padres que tiene la oportunidad de competir por un título de la Serie Mundial con un núcleo joven y emocionante, pero parte de Snell quería volver al Clásico de Otoño con las Rayas, especialmente luego de la infame decisión del mánager Kevin Cash de sacar al zurdo cuando ganaba un partido que perdieron, el Juego 6 ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial.

“Duele porque tengo un vínculo muy fuerte con esos muchachos”, dijo Snell. “Logramos mucho el año pasado, y creo que fue bueno para nosotros ver eso y creer que podemos hacerlo, pero ahora que Charlie Morton y yo nos hemos ido, sacaste mucho de ese equipo”.

“Estoy triste, porque quería ser parte de eso y quería ayudar a este equipo a ganar una Serie Mundial. Pero todavía estoy apoyando a esos tipos. Todavía estoy presionando para que sean el mejor equipo, porque amo a todos los que están allí y no tengo nada más que amor por las Rayas”.

Snell también quería dejar en claro que no quería ser canjeado, y ciertamente no exigió un canje a pesar de lo que sucedió durante la Serie Mundial. Cuando firmó su contrato de cinco años y 50 millones de dólares en 2019, Snell dijo que quería estar con la organización en toda la duración del contrato. ompró una casa en San Petersburgo y la remodeló, incluida la adición de una piscina en el patio trasero. Pero con las Rayas buscando alivio financiero, la organización decidió que era el momento de separarse de Snell, a quien se le deben casi 40 millones durante las próximas tres temporadas.

“Nunca quise salir de Tampa”, dijo Snell. “No voy a ser el tipo que se enoja o habla mal de nadie, porque están haciendo su trabajo lo mejor que pueden. Respeto a la oficina principal, respeto a Kevin Cash y sé que la gente quiere meterse con él por muchas cosas, pero es un buen entrenador”.