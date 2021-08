Sofía Ramos gana oro para México en el Mundial Sub-20 de marcha

Sofía Ramos Rodríguez prolongó el brillante historial de la caminata mexicana al proclamarse campeona mundial sub-20 de 10 mil metros marcha en Nairobi, Kenia, con un tiempo de 46:23.01.

La atleta becada por el INDE, originaria de Nuevo León, cruzó la meta por delante de la francesa Maere Biré-Heslouis (47:43.87) y de la checa Eliska Martinkova (47:46.28).

La marchista mexicana #SofíaRamos se llevó la medalla de oro en el Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Nairobi, Kenia. 🥇🇲🇽 Lee más 👉 https://t.co/1xWx1IexKm pic.twitter.com/GW0DdTP4Ot

Sofía Ramos hizo su apuesta ganadora poco antes de cubrir la mitad del recorrido.

Por el kilómetro cinco pasó con un tiempo parcial de 23:28.88 con seis segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor, encabezado por la keniana Margret Gati.​

"Mi mamá me obligó a hacer marcha, pero estoy muy feliz ahora, ahora me encanta. Demasiado feliz con que mi mamá me haya obligado".