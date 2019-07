Solitario oro mexicano

Fabián de Luna, el único primer lugar de ayer

El gimnasta Fabián de Luna brilló en la jornada de ayer en la que México se mantuvo en segundo lugar del cuadro de medallas de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El triunfo de Fabián es doblemente destacable, pues el mexicano debió ingeniársela para su alimentación y preparación, después de sufrir junto con otros miembros de la delegación el recorte de las becas del gobierno.

“Es increíble quedar primero”, dijo de Luna. “No es fácil venir a unos Juegos Panamericanos, pero lo di todo trabajando mucho”.

De Luna, de 22 años, se impuso en la final por aparatos, anillos, con 14,500 puntos, superando al anterior campeón panamericano de la especialidad y dos veces medallista olímpico, el brasileño Arthur Zanetti, que hizo 14,400 y al argentino Federico Molinari, que acumuló 14,066.

México logró treparse en lo más alto del podio en esa modalidad luego de una ausencia de cinco décadas. La última vez que ganó el título en anillos fue con Fernando Valles en 1967.

“Es un salto para mí haber quedado campeón, me va a dar un poquito más de nombre y me ayudará en mis objetivos que son el próximo Mundial y los Juegos Olímpicos”, agregó.

Zanetti era el favorito indudable, después de alzarse con el oro en las Olimpiadas de Londres 2012 y con la plata en Río de Janeiro cuatro años después.

De Luna era casi un desconocido antes de su oro. Había ganado su clasificación en el campeonato nacional de gimnasia artística de México, celebrado en Querétaro en mayo.

Poco antes de subir al avión para los Panamericanos, de Luna se quejó del revés que significó para él y su preparación el recorte de sus becas deportivas. El monto que recibió, según señaló, sólo le servía para sufragar sus gastos de transporte.

“Sí desilusiona mucho, estamos entrenando toda la vida para que llegue este momento, y que ahora nos estén quitando el apoyo y sin aviso”, se quejó .

Oro en la orilla

México no pudo refrendar la medalla de oro de vóleibol de playa que consiguió en Toronto 2015. La pareja conformada por Rodolfo Ontiveros y Juan Virgen fue derrotada por los primos chilenos Marco y Esteban Grimalt.

México se llevó el primer set del apretado duelo, pero la dupla chilena reaccionó y se llevó el título por 19-21, 24-22, 15-10.

La otra medalla de plata para México fue de y Míriam Azeret Zetter, en boliche.

Beatriz Briones y Karina Alanis (K2 500 metros canotaje), Beatriz Briones (K1 200 metros canotaje), Patricio González (wakeboard esquí acuático), José Sánchez (rifle 50 metros tres posiciones tiro deportivo), Iliana Lomelí (individual boliche), Raúl Manríquez (categoría +109 kilogramos de levantamiento de pesas) y Rogelio Moreno (boxeo, peso semicompleto) agregaron metales de bronce al medallero mexicano.

Abanderado sin metal

Jorge Martín Orozco Díaz, abanderado de México en Lima, pagó cara la falta de preparación para competir en la fosa olímpica de tiro deportivo, al quedar en el quinto puesto con apenas 20 aciertos.

El estadounidense Brian Burrows se impuso con récord panamericano de 43 unidades

Apenas el 15 de julio, Orozco Díaz recibió la bandera mexicana que portó en la ceremonia de inauguración en el Estadio Nacional de Lima. El atleta dijo que su preparación fue de acuerdo con las posibilidades de su familia, patrocinadores y del club donde entrena en Guadalajara, Jalisco.

Esa vez compartió que le daba tristeza y enojo la falta de apoyo de las autoridades, y a su llegada a la sede de la justa panamericana, el pasado miércoles, declaró que la Conade le debe un reembolso, que le aseguró le cubriría, al tener que solventar sus propios gastos en diversos aspectos de su entrenamiento.

“La final fue para mí una mala final, no fue lo que yo hubiera esperado. Fue complicada, una cancha muy difícil. La manera en la que se tira en esta cancha no es mi estilo de tiro, tuve que modificar mucho mi manera de tirar. La calificación fue extraordinaria, pero la final me costó trabajo”, explicó.

Lima 2019 Yucatecos

Tres deportistas yucatecos verán acción hoy en la jornada de los Juegos Panamericanos.

Regina Alférez peleará por las medallas en la rutina libre con el equipo de nado sincronizado. Las ondinas mexicanas son favoritas, pues avanzaron a la final en la segunda posición, solo superadas por las canadienses.

Montserrat Inguanzo Garay verá acción con el equipo de hockey sobre pasto que se enfrentará a la selección de Perú con la yucateca en la portería.

Sergio Sánchez hará su presentación en los Juegos cuando el seleccionado de balonmano se mida con su similar de Brasil.