¡Sólo queda un invicto!

Los Acereros mantienen su paso arrollador, mientras que Dallas y los Patriotas decepcionan

Esta semana fue un claro filtro para separar a los contendientes de los pretendientes. Ya sólo queda un equipo invicto, uno que aún no conoce la victoria y una lucha por boletos de playoffs que será sumamente emocionante.

El gran duelo de equipos invictos que protagonizaron el pasado fin de semana los Acereros de Pittsburgh y los Titanes de Tennessee acaparó el centro de atención de la Semana 7 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que también dejó la derrota sorpresa de los Halcones Marinos de Seattle, su primera de la temporada.

El mariscal de campo Ben Roethlisberger lanzó dos pases de anotación al receptor abierto Diontae Johnson, y los Acereros se mantuvieron perfectos en lo que va de campeonato al derrotar de visitantes por 24-27 a los Titanes.

Los Acereros pusieron su marca en 6-0 y tienen el mejor inicio de temporada desde 1978, cuando ganaron sus primeros siete partidos en camino a conseguir el título de Súper Bowl.

Esta fue solo la quinta vez que equipos invictos se enfrentaron en la Semana 7 o después, y el ganador de los cuatro anteriores llegó al Super Bowl.

En el trabajo individual, el mariscal de campo Tom Brady sigue siendo protagonista y consiguió marca de liga. Brady lanzó para cuatro pases de anotación, superó a Drew Brees (Nueva Orleans) con la mejor marca en la historia de la NFL (559), y corrió para otro en el partido que su equipo de los Bucaneros de Tampa Bay ganaron de visitantes por 20-45 a los Raiders de Las Vegas.

El pateador Zane González a falta de 42 segundos para concluir el tiempo extra anotó gol de campo de 48 yardas y los Cardenales de Arizona (5-2) ganaron 37-34 a los Halcones Marinos (5-1), que perdieron el invicto.

Arizona cierra una división que va a estar muy peleada (la diferencia entre todos los equipos es un juego y medio) y están para pensar en playoffs. Russell Wilson “perdió” varios votos de MVP con esas intercepciones. .

La crisis de Dallas y Nueva Inglaterra

El panorama no luce nada alentador tanto para los Vaqueros como para los Patriotas, pero parece que han tocado fondo, al menos eso es lo que esperan sus seguidores.

Dallas simplemente no pudo hacer nada en contra de uno de los peores equipos de la NFL como el Washington FC. La ofensiva de Andy Dalton (que salió lesionado) es un desastre con 142 yardas y 2.6 yardas por jugada. Los 3 puntos llegaron por una gran jugada de equipos especiales. Y la defensiva es incluso peor, ya que hacen ver al que hasta entonces era el peor ataque de la liga como una ofensiva sólida y contundente. Lo increíble es que con una marca de 2-5 aún pueden ganar su división, pero no se ve cómo.

En cuanto a los Patriotas, ya vimos que la vida sin Tom Brady no es tan buena como la pintaban en las primeras dos semanas. Nueva Inglaterra no tiene armas a la ofensiva y sus mariscales de campo son erráticos. El nivel de talento es tan bajo que no tiene un margen de error ante las eventuales entregas de balón y tanto Cam Newton como Jared Stidham han mostrado que no son la respuesta.

Se inicia una prometedora semana 8

Los juegos de los jueves por la noche pueden no ser tan populares entre los jugadores de la NFL. Para los Halcones y las Panteras, es una buena oportunidad para que ambos dejen atrás las derrotas del pasado domingo.

Las Panteras vencieron a los Halcones 23-16 hace menos de tres semanas en Atlanta, con Bridgewater lanzando para 313 yardas y dos anotaciones.

La derrota dejó a los Halcones con foja de 0-5, y unas horas más tarde el equipo despidió al entrenador Dan Quinn y lo reemplazó con Raheem Morris.— NFL Y AP