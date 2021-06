Solo un “pataleo” de Paola Espinosa

Ana Guevara es tajante al hablar de la clavadista

Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), calificó como un “pataleo” las declaraciones que Paola Espinosa hizo en su contra tras quedar fuera de Tokio 2020.

“Tengo que apegarme directamente a lo deportivo y no tengo ninguna declaración al respecto a su declaración”, expresó la subcampeona olímpica en los 400 metros en Atenas 2004.

La doble medallista olímpica y campeona mundial de clavados denunció que al negarse a publicar en sus redes sociales una carta en contra de la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), se fracturó la relación con Ana.

Espinosa y Melany Hernández conquistaron la plaza olímpica en el trampolín de 3 metros sincronizados en el Campeonato Mundial Gwangju 2019, donde ganaron la medalla de bronce, sin embargo, la Federación Mexicana las dejó fuera de los Juegos Olímpicos.

“El deporte se mide por marcas, por clasificación, por calificación, por tiempos y por jueceo y lamentablemente en este caso no le favoreció y no entra en el chismorreo de lo que ha dicho. La respeto como atleta, la reconozco como una de las grandes deportistas de este país. Punto. No tengo ningún otro comentario”, agregó.

Por otra parte, la directora de la Conade lamentó no haber llegado a un acuerdo con la Federación Mexicana de Ciclismo para que le respetaran el lugar de velocidad a Jessica Salazar, considerada la mejor arrancadora del mundo.