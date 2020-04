Son Heung-min hará servicio militar en Corea del Sur

LONDRES.— El atacante de Tottenham Heung-min Son cumplirá con el servicio militar obligatorio en su natal Corea del Sur durante la suspensión indefinida de la Liga Premier inglesa por el brote de coronavirus, informó el club el lunes.

Son iniciará el servicio militar este mes, dijo Tottenham. El delantero deberá volver a Londres en mayo.

Heung-Min Son could complete mandatory military service in South Korea during football's coronavirus shutdown if Premier League suspension is extended, according to @PA pic.twitter.com/P4254KQIi3