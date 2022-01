Sorprende Marco Fabián en Mazatlán

Buscará hoy su primera victoria en el campeonato

A pesar de las críticas y burlas que ha recibido el fichaje de Marco Fabián con Mazatlán FC, el técnico Beñat San José cree que el puerto es un buen escenario para el volante y dejó de lado la inactividad de su noveno refuerzo, esperando que aporte calidad y experiencia.

“La tomo con mucha alegría (llegada de Fabián). es un jugador que nos va a ayudar mucho, va aportar muchas cosas no solo calidad sino experiencia, categoría también. Sabemos que obviamente no hay que negar la situación que él viene de seis meses sin jugar, que no ha estado jugando este campeonato es una realidad, pero creo bueno, Mazatlán se caracteriza por ser un club que pueda dar oportunidades a jugadores mexicanos, que en el momento, por circunstancias, tal vez no han jugado, en cambio aquí creemos en ellos. Físicamente ha venido bien, la verdad que nos ha sorprendido”, dijo.

Sobre Toluca, su rival de hoy en el arranque de la tercera fecha, reconoce que será un partido difícil.

“Se llevaron a nuestro goleador (Camilo Sanvezzo), considero que esta temporada han tenido una buena incorporación y yo viéndolos jugar, los candidateo para el título, pero aquí todos tenemos el mismo objetivo que es entrar a la liguilla”.

Mazatlán solo ha jugado un partido en el torneo, ante las Chivas, y perdió 3-0.