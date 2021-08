Sorpresiva muerte de Olivia Podmore a los 24 años sacude al deporte

AUCKLAND, Nueva Zelanda.— La muerte sorprendió a Olivia Podmore, una ciclista de Nueva Zelanda que compitió por en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro. Tenía 24 años.

El Comité Olímpico neozelandés dijo que Olivia Podmore falleció “repentinamente” el lunes, pero no reveló detalles ni causas.

La ciclista representó también a Nueva Zelanda en los Juegos de la Mancomunidad Británica del 2018.



Cycling New Zealand, el organismo rector del ciclismo en el país, describió el martes a Olivia Podmore en sus cuentas en redes sociales como “una ciclista muy querida y respetada”.

We at Cycling New Zealand are deeply saddened with the sudden loss of our young cyclist Olivia Podmore.



Be kind to each other and take care of one another ❤️https://t.co/bN1RfXen1J