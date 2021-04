Sorpresivo retiro en los Yanquis

Jay Bruce cuelga los spikes luego de 14 temporadas

Jay Bruce se retiró ayer de las Grandes Ligas, apenas 18 días después de debutar con los Yanquis de Nueva York.

Después de 14 temporadas en Las Mayores, el jardinero comunicó su decisión y, posteriormente, dio una conferencia sobre su futuro.

“Me siento muy bien en el juego y amo el béisbol. No me siento enojado hacia él o que me arrebatara algo. Me ha dado tanto que, espero, haberme ido mejor de lo que entré”, comentó Bruce, de 34 años de edad y enfundado en las rayas de los Yanquis por última vez.

El expelotero no detalló por qué su retiro, simplemente lo decidió. En 14 campañas, Bruce jugó en seis equipos (Rojos, Mets, Cleveland, Marineros, Filis y Yanquis), en las cuales fue seleccionado tres veces al Juego de las Estrellas.

En su trayectoria, conectó 319 cuadrangulares y sumó 951 carreras impulsadas. En febrero de este año, firmó su contrato con los Bombarderos y, después del campamento de primavera, entró al roster de 40 jugadores. En su cumpleaños, el 3 de abril, pegó su último jonrón.

“Todos los que alguna vez hayan jugado béisbol o han visto un juego, lo piensen o no, quieren jugar para los Yanquis”, dijo Bruce. “Es la mejor franquicia en la historia del juego. Será mi último recuerdo jugando béisbol y agradezco, estoy orgulloso, por haber estado aquí”.—EL UNIVERSAL